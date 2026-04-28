به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روسیاالیوم، رسانه های رژیم صهیونیستی به غارتگری نظامیان این رژیم در جنوب لبنان اذعان کردند.
رسانه صهیونیستی هاآرتص از سرقت رفتن اموال شهروندان ساکن روستاهای جنوب لبنان به دست نظامیان اسرائیلی پرده برداشت.
روزنامه «هاآرتص» گزارشی تحقیقی منتشر کرد که در آن شماری از نیروهای رسمی و ذخیره ارتش اسرائیل اذعان کردند سرقت موتورسیکلت، تلویزیون، تابلوهای هنری، مبلمان و فرش شهروندان لبنانی به پدیدهای تکراری تبدیل شده است به گونهای که نظامیان اسرائیلی هنگام خروج از خاک لبنان، به طور علنی خودروهای خود را از اموال سرقت شده پر میکنند.
این روزنامه به نقل از یکی از نظامیان نوشت که این مسئله در مقیاسی بسیار گسترده رخ میدهد و همه شاهد آن هستند.
برخی دیگر نیز اشاره کردند که بعضی فرماندهان این پدیده را نادیده میگیرند و برخی دیگر تنها نارضایتی خود را ابراز میکنند، بدون آن که مجازاتی بازدارنده اعمال شود. به گفته برخی، نبود مجازات این پیام ضمنی را میرساند که غارت مجاز است.
این گزارش همچنین نشان میدهد که حجم گسترده تخریب زیرساختها و اموال در نتیجه عملیات نظامی، به گسترش این پدیده دامن زده است به طوری که برخی نظامیان بر این باور هستند که در هر صورت همه چیز نابود خواهد شد، پس فرقی نمیکند چیزی بردارند یا نه.
