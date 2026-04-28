تداوم نقض آتش بس؛ انفجارهای گسترده در جنوب لبنان+فیلم

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المنار، منابع خبری از تداوم نقض آتش بس از سوی ارتش رژیم صهیونیستی و حملات هوایی جنگنده های این رژیم به جنوب لبنان خبر دادند.

این منابع اعلام کردند که شهرک البازوریه و حومه آن در جنوب لبنان بمباران شد.

همزمان خبرنگار روسیاالیوم گزارش داد که بر اثر حملات به جنوب لبنان هفت نفر شهید و زخمی شدند.

این رسانه روسی از حمله فسفری ارتش رژیم صهیونیستی به یحمر شقیف در جنوب لبنان خبر داد و به شهادت سه نفر و زخمی شدن شماری در جریان حمله هوایی این رژیم به شهرک طیردبا در جنوب لبنان اشاره کرد.

همچنین جنگنده های رژیم صهیونیستی شهرک الشهابیه و الطیری در جنوب لبنان را بمباران کرد.

منابع خبری از انفجارهای گسترده در القنطره در جنوب لبنان از سوی اشغالگران اسرائیلی خبر دادند.