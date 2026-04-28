حادثه امنیتی جدید برای نظامیان اسرائیلی در جنوب لبنان

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المسیره، رسانه های رژیم صهیونیستی از حادثه امنیتی جدید برای اشغالگران صهیونیست در جنوب لبنان خبر دادند. این دومین حادثه از صبح امروز است.

رسانه های رژیم صهیونیستی اذعان کردند که شماری از نظامیان این رژیم بر اثر دو حمله پهپادی حزب الله در جنوب لبنان زخمی شده اند.

این منابع اعلام کردند که راننده بولدوزر نظامی ارتش رژیم صهیونیستی که در حال تخریب منازل در جنوب لبنان بود با پهپاد حزب الله هدف قرار گرفته است.

از سوی دیگر رادیو ارتش رژیم صهیونیستی اذعان کرد: پهپادهایی که حزب الله هر روز به سمت نظامیان اسرائیلی می‌فرستد، چالشی بزرگ برای آنها در جنوب لبنان محسوب می‌شوند.

این رسانه صهیونیستی گزارش داد: معضل پهپادهای حزب الله در نشست فرماندهان ارشد ارتش اسرائیل در «رامات داوید» مطرح شد فرمانده تیپ ۲۸۲ توپخانه که نیروهایش هم اکنون در لبنان می‌جنگند در این جلسه به فرماندهان گفت:« پهپادها چالش عملیاتی بزرگی برای ما محسوب می‌شوند و لازم است ما درباره کسب آمادگی بیشتر برای مقابله با این تهدید، فکر کنیم».

طبق گزارش رادیو ارتش رژیم صهیونیستی؛ فرماندهان یگان‌های رزمی ارتش اسرائیل نارضایتی شدید خود را از کمبود امکانات برای مقابله با این تهدید بیان کردند به طوری که یکی از این فرماندهان به فرماندهان ارشد گفت،:«عملا کار زیادی در برابر این پهپادها نمی‌توان انجام داد».

برای مقابله با این چالش فقط به نیروهای عمل کننده دستور داده شده است در آمادگی کامل باشند و به سوی هر پهپادی که می‌بینند شلیک کنند.

برخی یگان‌های ارتش رژیم صهیونیستی برای مقابله با پهپادهای حزب الله به اقداماتی اولیه مثل نصب توری روی تجهیزات و مراکز استقرار نیروها و پنجره‌ها روی آورده‌اند تا پهپادها را پیش از رسیدن به هدف به دام بیندازند ولی یکی از افسران اسرائیلی این راه حل را کاملا ناکافی دانست.

فرماندهان ارتش اسرائیل اذعان کردند که بدون ابزارهای کافی برای مقابله با این تهدید، وارد جنگ در لبنان شده‌اند.