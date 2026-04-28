به گزارش خبرگزاری مهر، عزیزالله دستوار با اشاره به برگزاری اجتماع بزرگ جانفدایان امام رضایی در یزد گفت: مسیرهای منتهی به بلوار کوثر از سمت میدان امام علی(ع)، پل حجاب و خیابان کنار ریل قطار مسدود می‌باشد.

وی افزود: همچنین محدودیت ترافیکی از سمت بلوار دانشجو، بلوار باهنر و بلوار شهید بهشتی به سمت میدان امام حسین(ع) اعمال می‌شود.

رئیس پلیس راهور استان ادامه داد: این محدودیت از ساعت ۱۴ فردا تا ساعت ۱۸:۳۰ برقرار است و از همشهریان می‌خواهیم برای برگزاری باشکوه این مراسم همکاری لازم را داشته باشند.