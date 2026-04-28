۸ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۲۱:۱۲

محدودیت‌های ترافیکی رزمایش ایران امام رضایی در شهر یزد

یزد - رئیس پلیس راهور استان یزد محدودیت‌های ترافیکی برای روز چهارشنبه در راستای برگزاری اجتماع بزرگ جانفدایان در شهر یزد را اعلام کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، عزیزالله دستوار با اشاره به برگزاری اجتماع بزرگ جانفدایان امام رضایی در یزد گفت: مسیرهای منتهی به بلوار کوثر از سمت میدان امام علی(ع)، پل حجاب و خیابان کنار ریل قطار مسدود می‌باشد.

وی افزود: همچنین محدودیت ترافیکی از سمت بلوار دانشجو، بلوار باهنر و بلوار شهید بهشتی به سمت میدان امام حسین(ع) اعمال می‌شود.

رئیس پلیس راهور استان ادامه داد: این محدودیت از ساعت ۱۴ فردا تا ساعت ۱۸:۳۰ برقرار است و از همشهریان می‌خواهیم برای برگزاری باشکوه این مراسم همکاری لازم را داشته باشند.

