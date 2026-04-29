معابر لغزنده تهران؛ سرعت مطمئنه و فاصله ایمن فراموش نشود

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار سید ابوالفضل موسوی پور، رئیس پلیس راهور تهران بزرگ گفت: با توجه به ریزش نزولات آسمانی «بارش باران همراه با لغزندگی معابر در پایتخت» خواهشمندیم در معابر لغزنده با سرعت مطمئنه و رعایت فاصله طولی بین خطوط حرکت کنید.

رئیس پلیس راهور تهران بزرگ اظهار کرد: با توجه به لغزندگی اکثر معابر تهران، لطفا قبل از خروج از منزل از سالم بودن وضعیت روشنایی چراغ‌ها، «چراغ‌ها باید نور پایین روشن شوند» لاستیک‌های خودرو، برف‌ پاک‌کن و سیستم تهویه خودرو، اطمینان حاصل کرده همچنین با تمرکز در رانندگی، دقت به جلو در میدان‌ها و گردش‌ها، آهسته و آرام بپیچید، سبقت نگیرید و از چرخاندن فرمان بپرهیزید.

موسوی پور در ادامه پیچ‌ها و تقاطع‌ها در معابر شهری را از مکان‌های پرخطر دانست و افزود: سرعت خودرو خود را کاهش داده با سرعت مطمئنه حتی کمتر از آن در معابر لغزنده تردد کنید و از ترمز گرفتن ناگهانی خودداری کنید و به عابرانی که ممکن است با چتر تردد نمایند که در این صورت «دیدشان محدود است» توجه کنید.

سردار موسوی پور در خصوص رانندگی در روزهای بارانی تاکید کرد: ما در اکثر معابر پایتخت، شاهد بارش باران و کاهش دید کافی برای رانندگان هستیم با توجه به اینکه این مسئله با لغزندگی معابر همراه شده، توصیه می شود از بخار روی شیشه‌ها جلوگیری کنید و مطمئن شوید که نقاط کور خودرو را به دقت بررسی می‌کنید. عابران ممکن است در این نقاط پنهان شوند. به منظور حفظ ایمنی بیشتر عابرین پیاده، در چنین شرایطی چراغ‌های خودرو را روشن کنید تا هم بهتر ببینید و هم دیده شوید.

موسوی پور در هوای بارانی به گودال‌های پرآب اشاره کرد وگفت: دقت کنید که در مسیر حرکت خود در این گودال‌های پر آب نیافتید. حرکت سریع از روی گودال‌ها موجب از دست دادن کنترل خودرو می‌شود اگر با سرعت کمتری حرکت کنید می‌توانید راحت‌تر این گودال‌های پرآب را رد کنید. افتادن در گودال‌های پرآب با سرعت بالا موجب می‌شود که آب به سمت موتور و بخش‌های داخلی خودرو راه پیدا کند و موجب خرابی خودرو نیز می‌شود.

سردار موسوی پور رعایت قوانین و حفظ حقوق شهروندی در رانندگی را کمک بسزایی در امنیت خودرو و سرنشینان آن مطرح کرد و افزود: در هوای بارانی رانندگی بین خطوط احتمال تصادفات را کاهش می‌دهد رانندگان محترم لطفا قبل از تغییر مسیر از چراغ راهنما استفاده کرده تا سایر رانندگان از آن مطلع شوند. بسیاری از مشکلات ترافیک در هوای بارانی از این طریق مرتفع میگردد. رعایت قوانین و مقررات راهنمایی و رانندگی همچنین توجه به نکات رانندگی ایمن کار سختی نیست تنها باید تمرکز خود را هنگام رانندگی حفظ کنید و به حقوق دیگران احترام بگذارید.

سردار موسوی پور در پایان به موتورسوارن توصیه کرد: رانندگان موتورسیکلت از تردد در روزهای بارانی پایتخت خودداری کنند چرا که احتمال وقوع تصادف و واژگونی وسیله نقلیه شان بسیار بالاست.