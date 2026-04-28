  1. استانها
  2. کرمانشاه
۸ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۲۰:۳۱

سرهنگ امجدیان: محدودیت‌های ترافیکی در کرمانشاه اعمال می‌شود

سرهنگ امجدیان: محدودیت‌های ترافیکی در کرمانشاه اعمال می‌شود

کرمانشاه- رئیس پلیس راهور کرمانشاه گفت: به منظور برگزاری همایش «جان فدایان وطن»، محدودیت‌های ترافیکی از ظهر چهارشنبه در بزرگراه امام (ره) اعمال می‌شود.

سرهنگ «مهدی امجدیان» در گفتگو با خبرنگار مهر از اعمال برخی محدودیت‌های ترافیکی در شهر کرمانشاه طی روز چهارشنبه نهم اردیبهشت‌ماه خبر داد.

رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی استان کرمانشاه با اشاره به جزئیات این خبر تصریح کرد: همایش مردمی «جان فدایان وطن» قرار است بعدازظهر فردا چهارشنبه (۹ اردیبهشت) در محدوده بزرگراه امام خمینی (ره) شهر کرمانشاه و با حضور پرشور اقشار مختلف مردم برگزار شود.

وی در ادامه افزود: بر همین اساس و در راستای تسهیل در روند برگزاری این مراسم، محدودیت‌های ترافیکی از میدان شهدا تا میدان نیایش (در طول مسیر بزرگراه امام) و در هر دو لاین رفت و برگشت به صورت کامل اعمال خواهد شد.

سرهنگ امجدیان زمان دقیق شروع اجرای محدودیت ترافیکی را ساعت ۱۲ ظهر اعلام کرد و گفت: این محدودیت تردد تا پایان مراسم در محور مذکور ادامه خواهد داشت.

رئیس پلیس راهور استان کرمانشاه با بیان اینکه مسیرهای جایگزین برای تردد خودروها مشخص شده است، یادآور شد: بلوار شهید بهشتی و بلوار شهید کشوری به عنوان مسیرهای جایگزین در نظر گرفته شده‌اند و لازم به ذکر است که در زمان اجرای طرح، تمام معابر منتهی به بزرگراه امام خمینی (ره) مسدود خواهند بود.

وی همچنین با ممنوع اعلام کردن پارک و رها کردن خودرو در ساعات یاد شده در طول محور بزرگراه، به رانندگان هشدار داد: در صورت توقف و مشاهده خودروها در این مسیر، وسایل نقلیه بلافاصله با جرثقیل به پارکینگ منتقل خواهند شد.

سرهنگ امجدیان در پایان با اشاره به تمهیدات اندیشیده شده و فراهم شدن وسایل حمل و نقل عمومی برای انتقال شهروندان به محل برگزاری مراسم، از عموم مردم درخواست کرد تا جهت جلوگیری از ایجاد ترافیک، حتی‌الامکان از تردد با وسایل نقلیه شخصی خودداری کنند.

کد مطلب 6814335

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    پربازدیدها

    پربحث‌ها