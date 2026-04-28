سرهنگ «مهدی امجدیان» در گفتگو با خبرنگار مهر از اعمال برخی محدودیتهای ترافیکی در شهر کرمانشاه طی روز چهارشنبه نهم اردیبهشتماه خبر داد.
رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی استان کرمانشاه با اشاره به جزئیات این خبر تصریح کرد: همایش مردمی «جان فدایان وطن» قرار است بعدازظهر فردا چهارشنبه (۹ اردیبهشت) در محدوده بزرگراه امام خمینی (ره) شهر کرمانشاه و با حضور پرشور اقشار مختلف مردم برگزار شود.
وی در ادامه افزود: بر همین اساس و در راستای تسهیل در روند برگزاری این مراسم، محدودیتهای ترافیکی از میدان شهدا تا میدان نیایش (در طول مسیر بزرگراه امام) و در هر دو لاین رفت و برگشت به صورت کامل اعمال خواهد شد.
سرهنگ امجدیان زمان دقیق شروع اجرای محدودیت ترافیکی را ساعت ۱۲ ظهر اعلام کرد و گفت: این محدودیت تردد تا پایان مراسم در محور مذکور ادامه خواهد داشت.
رئیس پلیس راهور استان کرمانشاه با بیان اینکه مسیرهای جایگزین برای تردد خودروها مشخص شده است، یادآور شد: بلوار شهید بهشتی و بلوار شهید کشوری به عنوان مسیرهای جایگزین در نظر گرفته شدهاند و لازم به ذکر است که در زمان اجرای طرح، تمام معابر منتهی به بزرگراه امام خمینی (ره) مسدود خواهند بود.
وی همچنین با ممنوع اعلام کردن پارک و رها کردن خودرو در ساعات یاد شده در طول محور بزرگراه، به رانندگان هشدار داد: در صورت توقف و مشاهده خودروها در این مسیر، وسایل نقلیه بلافاصله با جرثقیل به پارکینگ منتقل خواهند شد.
سرهنگ امجدیان در پایان با اشاره به تمهیدات اندیشیده شده و فراهم شدن وسایل حمل و نقل عمومی برای انتقال شهروندان به محل برگزاری مراسم، از عموم مردم درخواست کرد تا جهت جلوگیری از ایجاد ترافیک، حتیالامکان از تردد با وسایل نقلیه شخصی خودداری کنند.
