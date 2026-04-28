به گزارش خبرنگار مهر،حجتالاسلام سید عبدالهادی رکنی حسینی عصر سه شنبه در نشست شورای آموزش و پرورش شهرستان گناوه ، با گرامیداشت یاد و خاطره شهدای انقلاب اسلامی و شهدای دانشآموز و فرهنگی، بهویژه شهدای جنگ تحمیلی، اظهار کرد: امنیت، عزت و پیشرفت امروز کشور مرهون ایثارگری شهدا و تلاشهای جامعه فرهنگیان است.
وی با تبریک ایام دهه کرامت و ولادت باسعادت حضرت امام رضا(ع) و حضرت معصومه(س)، همچنین روز معلم و گرامیداشت سالروز شهادت استاد شهید مرتضی مطهری، افزود: معلمان بهعنوان پرچمداران عرصه تعلیم و تربیت، نقشی بیبدیل در شکلدهی شخصیت فردی و اجتماعی نسل آینده دارند و هرگونه پیشرفت در جامعه در گرو تلاشهای این قشر فرهیخته است.
امام جمعه گناوه با اشاره به جایگاه دوگانه معلمان در آموزش و تربیت، تصریح کرد: معلم علاوه بر انتقال دانش، مسئولیت تربیت نسل جوان مؤمن و انقلابی را نیز بر عهده دارد و این رسالت خطیر، اهمیت توجه به آموزش و پرورش را دوچندان میکند.
وی با بیان اینکه بسیاری از آسیبهای اجتماعی ناشی از کمتوجهی به حوزه تعلیم و تربیت است، خاطرنشان کرد: برای دستیابی به جامعهای پیشرفته، باید به ارتقای جایگاه معلمان، بهبود وضعیت معیشتی آنان و تحول در ساختار آموزشی توجه ویژهای شود.
امام جمعه گناوه همچنین بر لزوم بازنگری در محتوای آموزشی و ایجاد تناسب میان آموزشهای نظری و مهارتهای کاربردی تأکید کرد و گفت: یکی از چالشهای جدی نظام آموزشی، عدم انطباق آموزشها با نیازهای بازار کار و جامعه است که باید با برنامهریزی هدفمند برطرف شود.
وی با تأکید بر اهمیت پژوهش در کنار آموزش، افزود: پیشرفت و اقتدار هر کشور در گرو توجه به علم، تحقیق و پژوهش است و مراکز آموزشی و دانشگاهی باید پژوهشهای کاربردی و متناسب با نیاز جامعه را در اولویت قرار دهند.
امام جمعه گناوه با اشاره به شرایط خاص کشور در برهههای مختلف از جمله دوران کرونا و برخی بحرانها، گفت: تعطیلی مدارس و آموزش غیرحضوری، آسیبهایی در حوزههای آموزشی و تربیتی بهدنبال داشته و در چنین شرایطی نقش خانوادهها در تربیت فرزندان بیش از پیش اهمیت مییابد.
وی ادامه داد: امروز لازم است با مدیریت صحیح، افزایش نظارت و همکاری بین معلمان و والدین، از بروز آسیبهای بیشتر در حوزه تعلیم و تربیت جلوگیری شود.
امام جمعه گناوه در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به نقش مردم در عبور از بحرانها، بیان کرد: حضور آگاهانه و بهموقع مردم در صحنههای مختلف، همواره موجب ناکامی دشمنان شده و این سرمایه اجتماعی، پشتوانه اصلی نظام اسلامی است.
وی در پایان با تأکید بر ضرورت همافزایی مسئولان در حوزه آموزش و پرورش، ابراز امیدواری کرد با برنامهریزی دقیق و بهرهگیری از ظرفیتهای موجود، زمینه ارتقای نظام تعلیم و تربیت و تربیت نسلی توانمند و کارآمد فراهم شود.
