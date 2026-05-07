به گزارش خبرنگار مهر،سید عبدالهادی رکنی حسینی صبح پنجشنبه در دیدار جمعی از مدیران مدارس، معاونان، فرهنگیان و معلمان برتر شهرستان گناوه به مناسبت هفته بزرگداشت مقام معلم، با تبریک هفته معلم و گرامیداشت یاد و خاطره استاد شهید آیت‌الله مرتضی مطهری، اظهار کرد: هفته معلم فرصتی ارزشمند برای تجلیل از مجاهدت‌ها و تلاش‌های خالصانه معلمان و هدایتگران جامعه بشری است؛ کسانی که انسان‌ها را از تاریکی جهل به سوی نور معرفت و هدایت رهنمون می‌سازند.



وی با بیان اینکه «معلمی شغل نیست بلکه عشق، رسالت و مجاهدت است»، افزود: حضرت امام خمینی(ره) و رهبر شهید انقلاب اسلامی بارها بر جایگاه والای معلم تأکید کرده‌اند و معلم را روشن‌کننده چراغ دانایی در دل انسان‌ها دانسته‌اند.



امام جمعه گناوه با اشاره به اهمیت علم در پیشرفت کشور تصریح کرد: یکی از مهم‌ترین ابزارهای اقتدار و پیشرفت یک ملت، علم و دانش است و در روایات اسلامی نیز آمده است که علم، منشأ قدرت و سلطه است، کشوری که به علم و زیرساخت‌های علمی توجه کند، می‌تواند به قله‌های پیشرفت و عزت دست یابد.



وی با اشاره به حملات دشمنان به مراکز علمی، آموزشی و دانش‌آموزان کشور در جنگ تحمیلی سوم گفت: دشمن به‌خوبی می‌داند که آینده و اقتدار کشور در دست نسل جوان، دانش‌آموزان، نخبگان و معلمان است؛ از همین رو مراکز علمی و آموزشی ما را هدف قرار می‌دهد.



حجت‌الاسلام رکنی حسینی با تأکید بر نقش محوری معلمان در تربیت نسل آینده خاطرنشان کرد: نقش معلم، نقش انبیای الهی است و معلمان ادامه‌دهنده مسیر هدایتگری پیامبران هستند ، اگر امروز شهید، دانشمند و انسان‌های اثرگذار در جامعه داریم، نتیجه تربیت صحیح معلمان دلسوز و متعهد است.



وی افزود: امروز دشمن اعتقادات، باورها و هویت دینی نسل جوان را نشانه گرفته و وظیفه معلمان در عرصه تبیین، روشنگری و تربیت نسل مؤمن و انقلابی بسیار سنگین‌تر از گذشته است.



امام جمعه گناوه با اشاره به ضرورت تقویت زیرساخت‌های آموزشی و علمی کشور اظهار کرد: اگر می‌خواهیم به پیشرفت واقعی برسیم، باید آزمایشگاه‌ها، مراکز علمی، امکانات آموزشی و زیرساخت‌های تعلیم و تربیت را تقویت کنیم؛ زیرا آینده کشور در گرو توجه به آموزش و پرورش است.



وی همچنین با انتقاد از ایجاد فشارهای روحی و روانی بر دانش‌آموزان برای ورود به برخی رشته‌های خاص گفت: همه دانش‌آموزان قرار نیست پزشک یا مهندس شوند؛ باید استعدادهای مختلف در حوزه‌های فنی، حرفه‌ای، هنری، فرهنگی و علوم انسانی شناسایی و حمایت شود.





حجت‌الاسلام رکنی حسینی با تأکید بر ضرورت احیای جایگاه و قداست معلم در جامعه بیان کرد: در گذشته شأن و هیبت معلم در جامعه حفظ می‌شد و دانش‌آموزان احترام ویژه‌ای برای معلمان قائل بودند، اما امروز باید این فرهنگ بیش از گذشته تقویت شود.



وی ادامه داد: معلم، پدر معنوی انسان است و در روایات اسلامی نیز بر تکریم و رعایت حرمت معلم تأکید فراوان شده است.



امام جمعه گناوه در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به حضور پرشور مردم، فرهنگیان و دانش‌آموزان در صحنه‌های مختلف اجتماعی و انقلابی اظهار کرد: اتحاد، همدلی و حضور مردم در میدان، مهم‌ترین عامل ناکامی دشمنان در توطئه‌های اخیر بوده است.

سپس مدیر آموزش و پرورش شهرستان گناوه ضمن ارائه گزارشی از فعالیت‌ها و برنامه‌های حوزه تعلیم و تربیت، از تلاش‌های فرهنگیان شهرستان تقدیر کرد.

در ادامه، تعدادی از مدیران و معلمان حاضر در جلسه به بیان دغدغه‌ها، مسائل آموزشی، مشکلات مدارس



در ادامه این نشست، تعدادی از مدیران و معلمان نمونه شهرستان نیز دیدگاه‌ها و پیشنهادهای خود را در حوزه مسائل آموزشی، مدارس غیردولتی، مهارت‌آموزی، شناسایی استعدادهای دانش‌آموزان و ارتقای کیفیت آموزش و ضرورت توجه بیشتر به جایگاه معلمان و دانش‌آموزان مطرح کردند.



در پایان این مراسم، از مدیران، معاونان، فرهنگیان و معلمان نمونه شهرستان گناوه با اهدای لوح سپاس تجلیل شد.