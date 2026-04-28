به گزارش خبرنگار مهر، تفاهمنامه همکاری ارتقای آموزش و فرهنگ ترافیک در همایش روز ملی ایمنی و حملونقل در شهر سمنان به امضا رسید.
این تفاهمنامه با حضور و امضای میثم قدمی مدیرکل راهداری و حملونقل جادهای استان سمنان، سرهنگ موسی بزرگی فرمانده پلیس راه استان، شریفی مدیرکل آموزش و پرورش استان سمنان و درخشان رئیس جمعیت هلالاحمر استان به صورت رسمی منعقد و مبادله شد.
هدف از این همکاری مشترک، هماهنگی و همافزایی دستگاههای مسئول در زمینه ارتقای دانش ترافیکی، آموزشهای پیشگیرانه، افزایش ایمنی دانشآموزان و کاربران جادهای، و توسعه برنامههای مشترک فرهنگی و آموزشی اعلام شد.
این تفاهمنامه گامی مهم در راستای کاهش حوادث رانندگی، ارتقای ایمنی جادهها و نهادینه سازی فرهنگ صحیح ترافیک در سطح استان سمنان به شمار میرود.
در همایش روز ملی ایمنی و حملونقل معاون مرکز تدوین مقررات، ایمنی حملونقل، پدافند غیرعامل و مدیریت بحران وزارت راه و شهرسازی و مدیرکل دفتر ایمنی و پایش هوشمند حملونقل سازمان راهداری و حملونقل جادهای حضور داشتند.
