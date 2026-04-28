قم در شب میلاد امام رضا(ع) غرق در نور و سرور شد

به گزارش خبرنگار مهر، همزمان با شب میلاد هشتمین امام شیعیان غریب الغربا حضرت علی بن موسیالرضا علیهالسلام، فضای شهر قم رنگ و بویی متفاوت به خود گرفت و جلوههایی از شور و شعف دینی در نقاط مختلف این شهر مقدس نمایان شد.
خیابانها، مساجد، اماکن مذهبی و حتی سردر منازل و واحدهای تجاری با چراغانی و آذینبندی، حال و هوایی سرشار از سرور و معنویت پیدا کردند.
در این میان، آستان مقدس حضرت فاطمه معصومه(س) به عنوان کانون اصلی تجمع عاشقان اهلبیت(ع)، شاهد حضور گسترده زائران و مجاورانی بود که از اقصی نقاط کشور برای شرکت در آیینهای جشن به این مکان مقدس آمدهاند.
این زائران با در دست داشتن گل و زمزمه اذکار و صلوات، ارادت خود را به ساحت امام رضا(ع) ابراز کرده و این میلاد خجسته را گرامی داشتند.
برنامههای متنوعی از جمله مولودیخوانی، مدیحهسرایی توسط مداحان اهلبیت(ع) و سخنرانیهای مذهبی در حرم مطهر حضرت معصومه(س) تدارک دیده شده که با استقبال پرشور حاضران همراه شده است.
این برنامهها در طول شب میلاد و روز پس از آن ادامه دارد و فضای معنوی ویژهای را برای زائران فراهم کرده است.
در دیگر نقاط شهر نیز، گروههای مردمی با برپایی ایستگاههای صلواتی به پذیرایی از شهروندان و زائران پرداختهاند. توزیع شیرینی، شربت و نذورات در این ایستگاهها، جلوهای از مشارکت مردمی در بزرگداشت این مناسبت فرخنده را به نمایش گذاشته است.
از سوی دیگر، مسجد مقدس جمکران، بقاع متبرکه و سایر اماکن مذهبی قم نیز میزبان آیینهای ویژهای به مناسبت این میلاد بودهاند و برنامههای فرهنگی و مذهبی متعددی در این مراکز برگزار شده است.
در تجمعات مردمی شهر مقدس قم نیز در ۱۲۰ نقطه مراسم جشن میلاد با سعادت حضرت علی بن موسیالرضا علیهالسلام برپا شد و مردم انقلابی قم در این شب فرخنده از سلطان خراسان پیروزی ایران اسلامی را طلب کردند.
