ماموریت ویژه کمیته دارو؛ پیگیری وضعیت انسولین

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خانه ملت، سلمان اسحاقی گفت: تأکید مجلس بر این بود که ارز ترجیحی حوزه دارو و ملزومات پزشکی حذف نشود که در همین راستا، هیئت‌ دولت نیز با الحاق تبصره‌ای به ضوابط بودجه سال ۱۴۰۵، نرخ ارز واردات دارو، ملزومات پزشکی و شیرخشک را تا سقف ۳.۵ میلیارد دلار با ارز ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومان تعیین کرد.

وی با تأکید بر اینکه صرف تعیین نرخ ارز کافی نیست، افزود: آنچه از اهمیت بیشتری برخوردار است، تخصیص به‌ موقع ارز است؛ چرا که هرگونه تأخیر در تخصیص می‌تواند بیماران را در تأمین دارو با مشکلات جدی مواجه کند.

سخنگوی کمیسیون بهداشت و درمان مجلس با اشاره به برخی چالش‌های موجود در بازار دارویی کشور تصریح کرد: در حال حاضر یکی از مصادیق این مشکل، تأمین انسولین برای بیماران دیابتی است. اگرچه انسولین تولید داخل در بازار موجود است، اما به دلیل عدم ابلاغ به‌ موقع قیمت‌های جدید، واردات و توزیع برخی انواع انسولین‌های خارجی با اختلال مواجه شده است.

وی ادامه داد: در چنین شرایطی، شرکت‌های واردکننده در انتظار اعلام قیمت‌های جدید هستند و همین موضوع موجب تأخیر در عرضه این داروها در بازار شده است.

اسحاقی با بیان اینکه کمیسیون بهداشت و درمان مجلس بر رفع این مشکلات تأکید دارد، گفت: در نشست روز گذشته کمیسیون بهداشت و درمان مجلس، مقرر شد کمیته دارو به‌ صورت ویژه موضوع تخصیص به‌ موقع ارز و همچنین ابلاغ سریع قیمت‌ها را پیگیری کند تا روند تأمین و توزیع دارو با سرعت بیشتری انجام شود.

وی یادآور شد: ابلاغ به‌ موقع نرخ ارز و تسریع در فرآیند قیمت‌گذاری دارو، نقش تعیین‌کننده‌ای در پایداری تأمین دارو دارد و در صورت بی‌توجهی به این موضوع، بیماران با چالش‌های جدی در دسترسی به دارو مواجه خواهند شد.