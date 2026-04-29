آزادی ۵ بانوی زندانی جرائم غیرعمد در کهگیلویه و بویراحمد

به گزارش خبرگزاری مهر، در اقدامی خداپسندانه و همزمان با ایام پر خیر و برکت دهه کرامت، زمینه آزادی پنج نفر از مادران و بانوان زندانی جرایم مالی غیرعمد در اندرزگاه زنان یاسوج فراهم شد.

مدیر کل زندان‌های استان کهگیلویه و بویراحمد، با تبریک دهه کرامت و ولادت حضرت ثامن الحجج (ع) اظهار کرد : با حضور خادمیاران رضوی، دادستان مرکز استان، رئیس سازمان قضایی نیروهای مسلح، مدیر کانون‌های خدمت رضوی و مدیر نمایندگی ستاد دیه استان، پنج بانوی زندانی غیرعمد از زندان آزاد و به کانون خانواده خود بازگشتند.

سیروس امینی افزود: مجموع بدهی این زندانیان بالغ بر ۱۰ میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان بوده که ۵ میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان آن از طریق گذشت شاکیان، ۶۵۰ میلیون تومان از طریق حمایت‌های استان قدس رضوی و مابقی از محل اعتبارات ستاد دیه تأمین شده است.

وی با اشاره به اهمیت اقدامات خداپسندانه در ایام کرامت تأکید کرد: این گونه برنامه‌ها علاوه بر کاهش جمعیت کیفری، باعث تقویت امید و روحیه معنوی در زندانیان و خانواده‌های آنان می‌شود.