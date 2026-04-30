  1. استانها
  2. همدان
۱۰ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۹:۳۷

آزادی ۹۰ زندانی همدان در پویش نذر «امام هشتم(ع)»

همدان-رئیس کل دادگستری استان همدان از آزادی ۹۰ زندانی هم‌زمان با دهه کرامت خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، بهروز محمدی‌مهر صبح پنج شنبه در جمع خبرنگاران با اشاره به اجرای پویش ملی نذر «امام هشتم(ع)» هم‌زمان با دهه کرامت و میلاد حضرت امام رضا(ع) اظهار کرد: در قالب طرح «نذر هشتم» ۹۰ زندانی جرائم غیرعمد و کیفری در استان همدان از زندان آزاد شدند.

وی با بیان اینکه این پویش ویژه زندانیانی است که در دوران حبس مسیر اصلاح و تربیت را سپری کردند، افزود: طرح «نذر هشتم» تنها به آزادی زندانیان محدود نمی‌شود، بلکه در راستای حمایت از معیشت خانواده‌های این مددجویان نیز برنامه‌ریزی شده است.

رئیس کل دادگستری استان همدان بیان کرد: از مجموع زندانیان آزادشده، ۳۰ نفر محکومان جرائم غیرعمد و مالی و ۶۰ نفر نیز محکومان کیفری بودند.

محمدی‌مهر با اشاره به حجم بدهی محکومان جرائم غیرعمد گفت: ۳۰ زندانی جرائم غیرعمد و مالی در مجموع ۶۰ میلیارد تومان بدهی داشتند که با کمک ۷ میلیارد تومانی ستاد دیه زمینه آزادی آنها فراهم شد.

وی افزود: مابقی بدهی این زندانیان به مبلغ ۵۳ میلیارد تومان از طریق گذشت شاکیان و تقسیط بدهی‌ها برای پرداخت توسط خود زندانیان تأمین و تعیین تکلیف شده است.

کد مطلب 6815773

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    پربازدیدها

    پربحث‌ها