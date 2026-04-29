به گزارش خبرگزاری مهر، مهدی علیزاده، در خصوص تعداد اتوبوسهای برقی فعال در پایتخت، اظهار داشت: از ۵۰۰ دستگاه اتوبوس برقی تحویلشده، در حال حاضر ۳۹۰ دستگاه به طور کامل فعال بوده و روزانه در خطوط مختلف اتوبوسرانی تهران در حال بهرهبرداری هستند.
وی افزود: تعداد محدودی از اتوبوسها ممکن است به دلیل نیازهای تعمیراتی جزئی یا تنظیمات زیرساختی موقتاً از سرویس خارج شوند، اما این موارد بسیار نادر است و فرآیند تعمیر آنها معمولاً ظرف ۱ تا ۲ روز تکمیل میشود. این اتوبوسها بلافاصله پس از تعمیر به ناوگان بازگردانده میشوند تا اختلالی در خدماترسانی ایجاد نشود. این رویکرد، نشاندهنده تعهد به نگهداری بالا و بهرهوری حداکثری ناوگان است.
علیزاده در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه باتری این اتوبوسها تولید داخل است یا وارداتی، اظهار داشت: باتریهای مورد استفاده در این اتوبوسهای برقی کاملاً وارداتی هستند و از فناوریهای پیشرفته بهروز جهان برخوردار است. این باتریها با استانداردهای بینالمللی، ایمنی و کارایی بالا تولید شدهاند تا عملکرد بهینه و عمر طولانی را تضمین کنند.
مدیرعامل شرکت واحد اتوبوسرانی شهر تهران تصریح کرد: هرچند برنامههایی برای بومیسازی تولید باتری در آینده وجود دارد، اما در مرحله فعلی، واردات باتریها به منظور اطمینان از کیفیت ضروری است.
وی به برنامه خروج کامل اتوبوسهای فرسوده از ناوگان پایتخت اشاره کرد و گفت: بر اساس برنامهریزیهای جامع شهرداری تهران و مدیریت حملونقل عمومی، تلاش گستردهای در جریان است تا کل ناوگان اتوبوسهای فرسوده تا پایان سال ۱۴۰۶ به طور کامل از رده خارج و با اتوبوسهای نوساز جایگزین شود.
علیزاده افزود: این برنامه شامل تأمین اتوبوسهای جدید، ارتقای زیرساختهای شارژ برقی و آموزش رانندگان است و هدف آن کاهش آلودگی هوا، صرفهجویی در مصرف سوخت و بهبود کیفیت خدمات حملونقل عمومی برای شهروندان تهرانی میباشد. پیشرفت فعلی نشاندهنده تعهد جدی به تحقق این هدف در موعد مقرر است.
