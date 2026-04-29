۹ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۱۰:۰۵

ثبت ۲۰ هزار و ۴۶۰ ماموریت اورژانس در هفته گذشته

به گزارش خبرگزاری مهر، محمداسماعیل توکلی رئیس اورژانس استان تهران گفت: در هفته گذشته (از ۲۹ فروردین الی ۰۴ اردیبهشت ۱۴۰۵) مجموع ۲۰۴۶۰ ماموریت در مرکز ارتباطات، اعزام و راهبری عملیات اورژانس استان تهران (دیسپچ) ثبت شد که در پی این مأموریت‌ها ۵۱۷۱ نفر به مراکز درمانی انتقال یافتند و ۸۸۵۹ نفر نیز در محل از خدمات اورژانس استفاده کردند.

وی افزود: در این مدت ۵۶۵۹۲ تماس با مرکز ارتباطات اورژانس استان تهران برقرار شد که از این تعداد متأسفانه ۲۴۷۱ نفر مزاحم (معادل ۴.۴ درصد کل تماس ها) با این مرکز بوده است و از مجموع مأموریت‌های ثبت شده طی هفته گذشته، ۴۱۵۸ مورد حوادث ترافیکی (۲۰.۳ درصد از کل ماموریت ها) و ۱۶۳۰۲ مورد (۷۹.۷ درصد از کل ماموریت ها) حوادث غیر ترافیکی بوده است.

محدثه رمضانعلی

