به گزارش خبرنگار مهر، علی فرهادی، سخنگوی وزارت آموزش و پرورش، روز چهارشنبه در نشست خبری به مناسبت هفته بزرگداشت مقام معلم که در مدرسه دخترانه دخانچی منطقه ۱۷ تهران برگزار شد، به تشریح جایگاه معلم در نظام تعلیم و تربیت و آخرین وضعیت آموزش در کشور پرداخت.

تأکید بر جایگاه بی‌بدیل معلم در پیشرفت کشور

فرهادی با گرامیداشت یاد و خاطره شهدای معلم به ویژه شهدای دفاع مقدس، اظهار کرد: معلم، معمار اندیشه‌ها و پرورش‌دهنده نسلی است که فردای این سرزمین را به دست می‌گیرد. هر آنچه از پیشرفت، خودباوری و اقتدار ملی می‌بینیم، حاصل زحمات معلمان است. اگر امروز ایران اسلامی در برابر قدرت‌های جهانی سربلند است، این مرهون تربیت معلمانی است که سربازان و سرداران این مرزوبوم را پرورش داده‌اند.

وی با اشاره به تحریم‌های ۵۰ ساله علیه کشورمان خاطرنشان کرد: به رغم تمام تنگناها و محدودیت‌ها، ایران رشدهای علمی چشمگیری در حوزه‌های نانو، پزشکی، صنعت و دفاعی داشته است که همه این دستاوردها نتیجه تلاش‌های معلمان است.

شناسایی ۲ هزار و ۳۲۱ معلم نمونه منطقه‌ای/ تغییر رویکرد انتخاب به شناسایی

سخنگوی آموزش و پرورش با اشاره به فرآیند بزرگداشت مقام معلم، از تغییر رویکرد این وزارتخانه از «انتخاب معلم نمونه» به «شناسایی معلم نمونه» خبر داد و گفت: در رویکرد جدید، معلمان نمونه در یک بستر حرفه‌ای و با روش ۳۶۰ درجه و با مشارکت خود معلمان و دانش‌آموزان شناسایی می‌شوند.

فرهادی با ارائه جزئیات آماری افزود: در مجموع ۳۵۶ هزار و ۲۱۳ معلم برای این فرآیند شناسایی شدند که از این تعداد ۵۱ هزار و ۶۶۸ نفر به عنوان معلم نمونه مدرسه انتخاب شدند. در نهایت، ۲ هزار و ۳۲۱ نفر به عنوان معلم نمونه منطقه‌ای و ۱۵ نفر نیز به عنوان معلم نمونه کشوری (شامل ۷ نفر در مقطع ابتدایی، ۴ نفر متوسطه اول، ۴ نفر متوسطه دوم و ۵ نفر از کارکنان تخصصی مدارس) معرفی شدند.

آموزش غیرحضوری به دلیل حفظ جان دانش‌آموزان/ فعالیت سامانه ۱۵۷۰

فرهادی در پاسخ به سؤالی درباره تداوم آموزش در شرایط جنگ، با اشاره به حملات دشمن به مدرسه‌ای در میناب، گفت: با دشمن بی‌رحم و بی‌انضباطی طرف هستیم که به هیچ منشور اخلاقی پایبند نیست؛ بنابراین اولویت مطلق ما حفظ جان دانش‌آموزان است و به همین دلیل آموزش به صورت غیرحضوری هدف‌گذاری شده است.

وی افزود: هرچند کیفیت آموزش غیرحضوری قابل مقایسه با آموزش حضوری نیست، اما معلمان با صبر و سعه صدر تلاش کرده‌اند این آموزش‌ها را به بالاترین سطح ممکن برسانند. سامانه ۱۵۷۰ نیز به عنوان پایگاه اصلی کاهش آلام و مسائل روانشناختی دانش‌آموزان به طور مستمر فعال بوده است.

جزییات آزمون‌های نهایی و استخدامی

سخنگوی وزارت آموزش و پرورش درباره چگونگی برگزاری آزمون‌های نهایی، گفت: اگر شرایط برگزاری آزمون نهایی فراهم نشود و تصویر مطلوب محقق نگردد، باید دانش‌آموزان پایه یازدهم و دوازدهم را فارغ‌التحصیل کرد تا بتوانند مقطع تحصیلی خود را به پایان برسانند.

وی افزود: در پایه‌های هفتم تا دهم از همان ابتدای جنگ اعلام شده که هیچ آزمون هماهنگ کشوری برگزار نخواهد شد، اختیار کامل برنامه‌ریزی آزمون به ادارات کل استان‌ها و رؤسای مناطق داده شده و هر منطقه می‌تواند به‌صورت مستقل آزمون داخلی خود را اجرا کند، بدون نیاز به هماهنگی با ستاد مرکزی. این پایه‌ها در کشور هیچ مشکلی برای ارزیابی ندارند.

فرهادی توضیح داد: در پایه‌های اول تا ششم ابتدایی، شیوه ارزیابی به‌صورت توصیفی است؛ معلمان بر اساس عملکرد دانش‌آموز، عباراتی مانند «نیاز به تلاش بیشتر»، «خیلی خوب»، «متوسط» و مانند آن را در پرونده تحصیلی ثبت می‌کنند و نمره کمی در کار نیست.

سخنگوی وزارت آموزش و پرورش اضافه کرد: در پایه‌های یازدهم و دوازدهم اگر شرایط برگزاری آزمون نهایی وجود داشته باشد، امتحانات نهایی انجام می‌شود؛ اما اگر شرایط فراهم نباشد، آزمون داخلی ـ حتی به صورت مجازی ـ برگزار خواهد شد تا دانش‌آموزان بتوانند سال تحصیلی خود را کامل کنند.

فرهادی ادامه داد: وضعیت این دانش‌آموزان در کنکور بستگی به قانون و تصمیمات بعدی دارد. اگر آزمون نهایی برگزار شود، نتایج آن در سوابق تحصیلی کنکور اثر دارد، اما اگر آزمون داخلی جایگزین شود، دانش‌آموز فقط فارغ‌التحصیل می‌شود و نمرات آزمون تأثیری بر کنکور نخواهد داشت.

وی گفت: وزارت آموزش و پرورش از همین کتاب‌های درسی دانش‌آموزان برای طراحی سوالات داخلی یا نهایی استفاده خواهد کرد. این موضوع نیز به تصویب شورای عالی آموزش و پرورش رسیده است و اکنون مصوبه رسمی برای برگزاری آزمون داخلی پایه یازدهم و دوازدهم وجود دارد.

سخنگوی وزارت آموزش و پرورش تصریح کرد: اولویت اصلی دستگاه آموزش و پرورش این است که آزمون نهایی برگزار شود؛ اما اگر شرایط امنیتی یا اجرایی اجازه ندهد، آزمون داخلی جایگزین آن خواهد شد.

وی درباره آزمون استخدامی سال آینده نیز اظهار داشت: برگزاری این آزمون منوط به فراهم شدن الزامات آن و اخذ مجوز از مراجع ذی‌صلاح مانند شورای امنیت ملی است. برنامه‌ریزی‌ها به گونه‌ای است که برای مهرماه با کمبود معلم مواجه نباشیم.

رشد ۴۶ درصدی بودجه آموزش‌وپرورش در سال ۱۴۰۵

فرهادی با اشاره به بودجه این وزارتخانه گفت: بودجه آموزش و پرورش در سال ۱۴۰۴ نسبت به سال ۱۴۰۳ حدود ۶۸ درصد رشد داشت که ۳۱ درصد بیشتر از میانگین رشد بودجه کشور بود. این روند در سال ۱۴۰۵ نیز ادامه یافت و بودجه امسال نسبت به سال قبل ۴۶ درصد رشد داشته است. حدود ۳۰ درصد از این افزایش بودجه به افزایش حقوق معلمان اختصاص یافته است.

اضافه شدن ۲ هزار و ۶۰۰ فضای ورزشی به مدارس

سخنگوی آموزش و پرورش در پایان از افزایش ۲ هزار و ۶۰۰ فضای ورزشی شامل زمین چمن و کفپوش به مدارس کشور در سال گذشته خبر داد و افزود: برای این منظور ۱۳۰۰ میلیارد تومان هزینه شده و ۵۰۰ میلیارد تومان نیز صرف ارتقای وضعیت بهداشتی مدارس شده است.