آیا امتحانات نهایی معیار دقیقی برای سنجش کیفیت آموزش است؟

مصطفی آذرکیش معاون آموزش متوسطه وزارت آموزش و پرورش در گفتگو با خبرنگار مهر، در پاسخ به پرسشی درباره پایین بودن میانگین نمرات امتحانات نهایی گفت: اگرچه در مجموع معدل کل دانشآموزان روند بهبود را نشان میدهد، اما نباید کیفیت نظام آموزشی را تنها با یک شاخص مانند نمره امتحان نهایی ارزیابی کرد.
وی افزود: در تمامی نظامهای آموزشی، شاخصهای متعددی برای سنجش کیفیت آموزش در نظر گرفته میشود و اتکا صرف به یک آزمون نمیتواند تصویر دقیقی از وضعیت آموزشی ارائه دهد.
این مقام مسئول با اشاره به تأثیر تعطیلیهای اضطراری بر فرآیند یادگیری دانشآموزان اظهار کرد: بخشی از افت نمرات میتواند ناشی از شرایط حاکم باشد، با این حال برنامهریزیهای لازم برای بهبود میانگین نمرات در دستور کار قرار دارد.
وی ادامه داد: ارتقای وضعیت تحصیلی دانشآموزان نیازمند همکاری همهجانبه دستگاههای اجرایی، همراهی خانوادهها، دانشآموزان و همچنین تأمین اعتبارات لازم در بودجههای سالانه است.
معاون آموزش متوسطه از اجرای برنامههای مداخلهای برای بهبود کیفیت آموزش خبر داد و گفت: طرح «یاران» به عنوان یکی از این برنامهها در تهران و برخی استانها اجرا شده و در استانهایی مانند خراسان رضوی نیز با الگوهای بومی مانند «باران» دنبال میشود.
به گفته وی، این طرحها با رصد دقیق وضعیت آموزشی در سطوح مختلف از کلاس درس و عملکرد معلم تا مدرسه، منطقه و استان، امکان تحلیل دقیقتر و برنامهریزی هدفمند را فراهم میکنند؛ بهطوریکه حتی دانشآموزان نیز میتوانند وضعیت آموزشی خود در پایههای قبلی را مشاهده و ارزیابی کنند.
وی همچنین به برنامههای ارتقای توانمندی معلمان اشاره کرد و افزود: آموزشهای تخصصی برای معلمان، همسویی آموزش و ارزشیابی در قالب برنامه «نقطه تحول» و همکاری با مرکز ارزشیابی از جمله اقدامات در حال اجراست.
معاون آموزش متوسطه در پایان خاطرنشان کرد: اجرای پویشهایی مانند «جهادی علمی» بهویژه در مناطق محروم و بهرهگیری از ظرفیتهای موجود، از دیگر برنامههایی است که با هدف بهبود کیفیت آموزش و افزایش میانگین نمرات دانشآموزان دنبال میشود.
