اصلاح اساسنامه صندوق ذخیره فرهنگیان یک تکلیف قانونی است

به گزارش خبرگزاری مهر، علیرضا کاظمی در جلسهای با حضور مدیرعامل، اعضای هیات مدیره، معاونان و مدیران موسسه، ضمن تبریک میلاد باسعادت حضرت علی بن موسی الرضا علیه السلام و فرارسیدن هفته بزرگداشت مقام معلم و همچنین گرامیداشت یاد و خاطره شهدای جنگ رمضان، گفت: اقدامات هیأت مدیره و دستاوردهای موسسه صندوق ذخیره فرهنگیان قابل تقدیر است.
وزیر آموزش و پرورش، وفاق و همدلی را بالاترین سرمایه برای موفقیت و کارآمدی عنوان کرد و اظهار کرد: وقتی با وحدت و همدلی در کنار همدیگر تلاش کنیم بهترین نتیجه را خواهیم گرفت همچنان که با تأسی از فرمایش مقام معظم رهبری در سطح کشور شاهد وحدت کم سابقهای هستیم.
وی یکی از نقاط قوت مجموعه آموزش و پرورش را همدلی و وحدت مدیران برشمرد و گفت: در گام بعدی، تخصص، سلامت کاری و رعایت قوانین و مقررات موجب افزایش کارآمدی و بهرهوری خواهد شد.
رییس هیأت امنای موسسه صندوق ذخیره فرهنگیان با اشاره به انتظارات هیات امنا از هیات مدیره و تیم اجرایی موسسه، افزود: در حوزه راهبردی شامل سیاستها و برنامههای راهبردی که به هیات امنا مربوط میشود، افراد متخصص و متعهدی به مجموعه اضافه کردیم که در ترسیم سیاستهای کلی به ما کمک کنند.
کاظمی، خاطرنشان کرد: انتخابات نمایندگان معلمان در هیات امنا باید هرچه سریعتر تعیین تکلیف شود و فرایند انجام این کار با استفاده از همه ظرفیتها مشخص شود تا این خلاء پر شود.
وی دومین حوزه مهم را موضوع سیاستگذاری و قانونگذاری عنوان کرد و اظهار کرد: این حوزه به هیات مدیره مربوط است که خلاءهای سیاستی و قانونی را شناسایی کرده و تدبیر لازم را اتخاذ کنند. مصوبات را به سرعت اجرا کنید.
اصلاح اساسنامه موسسه،یک تکلیف قانونی است
وزیر آموزش و پرورش خاطر نشان کرد: اصلاح اساسنامه به عنوان یک تکلیف قانونی ابلاغ شده و فرایند آن به خوبی پیش میرود اما انتظار داریم هرچه سریعتر به نتیجه برسد.
وی با اشاره به اهمیت حوزه عملیاتی و اجرایی به ویژه در هلدینگها و شرکتها، گفت: واقعیت این است که سودآوری موسسه منوط به فعالیت و سودآوری شرکتها است بنابراین لازم است یک تحلیل دقیق و شرکت به شرکت انجام شده و به هیات امنا ارائه گردد تا تصمیمات لازم اتخاذ شود.
کاظمی افزود: مدیرعامل موسسه در راستای منویات هیات امنا تلاش حداکثری داشته است اما حوزه شرکتها بسیار حساس است و نظارت دقیق در این حوزه بسیار مهم است.
رییس هیات امنای موسسه، انجام مطالعات اقتصادی به ویژه در خصوص توجیه اقتصادی پروژهها و سرمایهگذاریهای جدید را حائز اهمیت حیاتی دانست و تصریح کرد: از ظرفیت کارشناسان و متخصصان موضوعی در امور سرمایهگذاری استفاده کنید تا متعاقب آن تصمیمات درستی اتخاذ کنیم.
وی فناوریسازی و هوشمندسازی فعالیتها و فرایندها در موسسه و شرکتها را مهم عنوان کرد و گفت: در این زمینه به ویژه در حوزه حاکمیت شرکتی اقدامات خوبی انجام شده که باید ادامه پیدا کند.
وزیر آموزش و پرورش، نظارت راهبردی و عملیاتی را رکن اساسی سلامت سازمانی بیان کرد و افزود: مدیریت فعالانه و هوشمندانه به ویژه در شرایط حساس کشور بسیار مهم است چراکه منابع مالی باید به درستی مدیریت شود.
وی تصریح کرد: در زمینه حل پروندههای حقوقی، انجام پروژههای نیمهتمام، چابکسازی و افزایش بهرهوری اقدامات بسیار خوبی انجام شده است و باید به همین شتاب ادامه داشته باشد.
کاظمی بار دیگر بر حساسیت در حوزه انتصابات تاکید کرد و اظهار کرد: ما امانتدار حقوق و دارایی معلمان هستیم و باید در انتصاب مدیران حداکثر دقت و حساسیت را داشته باشیم.
وزیر آموزش و پرورش با اشاره به اهمیت حوزه روابطعمومی و افزایش تعاملات گسترده، عمیق و مویرگی با جامعه فرهنگیان اظهار کرد: موسسه صندوق ذخیره فرهنگیان دستاوردهای خوبی داشته است که باید در فضای مجازی و حقیقی به شکل گسترده و تا سطح مدارس به سمع و نظر فرهنگیان برسد.
براساس گزارش روابط عمومی آموزش و پرورش، در این نشست ، علی صادقی مدیرعامل، مسعود شکوهی رییس هیات مدیره موسسه صندوق ذخیره فرهنگیان، گزارشی از اقدامات و دستاوردهای موسسه ارائه کردند.
نظر شما