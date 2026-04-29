به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام عبدالرضا پورذهبی صبح چهارشنبه در نشست مدیران و رؤسای آموزش و پرورش استان کردستان که به مناسبت روز معلم و سالروز شهادت استاد شهید مرتضی مطهری برگزار شد، ضمن تبریک میلاد امام رضا (ع)، اظهار کرد: امیدواریم با عنایت اهل‌بیت (ع) و مجاهدت رزمندگان اسلام، کشور از شرایط پیش‌رو با سربلندی عبور کند.

وی با گرامیداشت یاد و خاطره امام راحل و شهدای انقلاب اسلامی، افزود: امروز کشور در شرایطی قرار دارد که نیازمند تقویت روحیه امید، همدلی و انسجام ملی است.

نماینده ولی‌فقیه در کردستان با اشاره به روایتی از امام رضا (ع) درباره مفهوم عقل، گفت: کنترل سختی‌ها، رفتار هوشمندانه در برابر دشمن و مدارا با دوستان از مهم‌ترین مؤلفه‌های عقلانیت در زندگی فردی و اجتماعی است.

پورذهبی در ادامه با اشاره به نقش آموزش و پرورش در شرایط کنونی، تصریح کرد: یکی از مهم‌ترین درس‌های این دوره، توجه به علم‌آموزی و ارتقای آگاهی در جامعه است، چرا که پیشرفت‌های علمی کشور نشان داده است که دانشمندان ایرانی نقش تعیین‌کننده‌ای در اقتدار ملی دارند.

وی افزود: آگاهی‌بخشی به نسل جوان و تبیین واقعیت‌ها در برابر فضاسازی‌های رسانه‌ای، از وظایف مهم معلمان و نظام آموزشی است.

نماینده ولی‌فقیه در کردستان با تأکید بر ضرورت تقویت حس تعلق به ارزش‌ها، بیان کرد: توجه به هویت ملی، دینی و شناخت تاریخ و جغرافیای کشور، از جمله موضوعاتی است که باید در بین دانش‌آموزان تقویت شود.

وی همچنین یکی دیگر از درس‌های مهم این مقطع را روحیه مقاومت دانست و گفت: باید به نسل جوان آموزش داده شود که صلح‌طلبی با حفظ عزت و استقلال تفاوت دارد و نباید به هر قیمتی از ارزش‌ها چشم‌پوشی کرد.

پورذهبی در پایان خاطرنشان کرد: آموزش و پرورش نقش کلیدی در تربیت نسلی آگاه، مقاوم و امیدوار دارد و معلمان می‌توانند با انتقال این مفاهیم، آینده‌ای روشن برای کشور رقم بزنند.