پورذهبی:علم، انسانیت و احترام به معلم اصول اساسی تربیت دانش‌آموزان است

سنندج- نماینده ولی فقیه در کردستان با تاکید بر اهمیت علم‌آموزی گفت: علم، انسانیت و احترام به معلم از اصول اساسی تربیت دانش‌آموزان به شمار می‌رود.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام عبدالرضا پورذهبی صبح سه شنبه در مراسم بازگشایی مدارس استان که با حضور جمعی از مسئولان، معلمان و دانش‌آموزان برگزار شد، ضمن تبریک آغاز سال تحصیلی جدید، چهار نکته مهم در مورد تربیت و پیشرفت علمی به دانش‌آموزان و سایر حضار ارائه داد.

وی با اشاره به سخنان پیشین مسئولان، به خصوص مدیر کل آموزش و پرورش استان و خانم مظفری، مشاور وزیر آموزش و پرورش در امور ایثارگران، از تمامی حضار درخواست کرد تا توجه ویژه‌ای به نکات مطرح شده داشته باشند.

وی در ابتدا به اهمیت علم اشاره کرد و گفت: علم سلطنت است، درس خواندن و کسب علم پایه‌ای است برای موفقیت در تمامی مراحل زندگی و دانش‌آموزانی که در پایه‌های ابتدایی و دبیرستان به خوبی مطالعه کنند، قطعاً در آینده به موفقیت‌های بزرگی دست خواهند یافت.

نماینده ولی فقیه در کردستان با بیان وضعیت فعلی جهان و تأکید بر مقام انسانی، گفت: ما باید به مقام انسانیت احترام بگذاریم و در دنیای امروز، شاهد جنگ‌ها و بحران‌هایی هستیم که زندگی انسان‌ها را در معرض خطر قرار داده است و کسانی که به مقام انسانیت احترام نمی‌گذارند، نمی‌توانند در مسیر رشد و پیشرفت جامعه قدم بردارند.

وی همچنین بر اهمیت احترام به معلمان تأکید کرد و افزود: احترام به معلم یکی از اصول تربیتی مهم است و معلمان نقش بسزایی در شکل‌گیری شخصیت و آینده تحصیلی دانش‌آموزان دارند.

نماینده ولی فقیه در کردستان گفت: به یاد دارم که در دوران تحصیل خود، معلمانی داشتم که همواره به یادشان هستم و دعای خیر آنها را در قلب خود حفظ کرده‌ام.

حجت‌الاسلام پورذهبی از دانش‌آموزان خواست که نسبت به والدین خود نیز احترام و محبت نشان دهند چراکه پدر و مادرها بهترین معلمان در زندگی ما هستند.

وی اذعان کرد: هرچند ممکن است در برخی موارد دیدگاه‌های آنها متفاوت باشد، اما احترام به آنها و یادگیری از تجربه‌ها و رفتارهایشان، یکی از بزرگ‌ترین درس‌های زندگی است.

وی همچنین ضمن آرزوی موفقیت برای دانش‌آموزان، از خداوند خواست تا در سال تحصیلی جدید، کشور و استان کردستان از هرگونه بلا و مشکلی در امان باشد و نسل آینده‌ساز کشور با تلاش و همت خود، در مسیر توسعه و پیشرفت گام بردارند.

