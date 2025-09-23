به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام عبدالرضا پورذهبی صبح سه شنبه در مراسم بازگشایی مدارس استان که با حضور جمعی از مسئولان، معلمان و دانش‌آموزان برگزار شد، ضمن تبریک آغاز سال تحصیلی جدید، چهار نکته مهم در مورد تربیت و پیشرفت علمی به دانش‌آموزان و سایر حضار ارائه داد.

وی با اشاره به سخنان پیشین مسئولان، به خصوص مدیر کل آموزش و پرورش استان و خانم مظفری، مشاور وزیر آموزش و پرورش در امور ایثارگران، از تمامی حضار درخواست کرد تا توجه ویژه‌ای به نکات مطرح شده داشته باشند.

وی در ابتدا به اهمیت علم اشاره کرد و گفت: علم سلطنت است، درس خواندن و کسب علم پایه‌ای است برای موفقیت در تمامی مراحل زندگی و دانش‌آموزانی که در پایه‌های ابتدایی و دبیرستان به خوبی مطالعه کنند، قطعاً در آینده به موفقیت‌های بزرگی دست خواهند یافت.

نماینده ولی فقیه در کردستان با بیان وضعیت فعلی جهان و تأکید بر مقام انسانی، گفت: ما باید به مقام انسانیت احترام بگذاریم و در دنیای امروز، شاهد جنگ‌ها و بحران‌هایی هستیم که زندگی انسان‌ها را در معرض خطر قرار داده است و کسانی که به مقام انسانیت احترام نمی‌گذارند، نمی‌توانند در مسیر رشد و پیشرفت جامعه قدم بردارند.

وی همچنین بر اهمیت احترام به معلمان تأکید کرد و افزود: احترام به معلم یکی از اصول تربیتی مهم است و معلمان نقش بسزایی در شکل‌گیری شخصیت و آینده تحصیلی دانش‌آموزان دارند.

نماینده ولی فقیه در کردستان گفت: به یاد دارم که در دوران تحصیل خود، معلمانی داشتم که همواره به یادشان هستم و دعای خیر آنها را در قلب خود حفظ کرده‌ام.

حجت‌الاسلام پورذهبی از دانش‌آموزان خواست که نسبت به والدین خود نیز احترام و محبت نشان دهند چراکه پدر و مادرها بهترین معلمان در زندگی ما هستند.

وی اذعان کرد: هرچند ممکن است در برخی موارد دیدگاه‌های آنها متفاوت باشد، اما احترام به آنها و یادگیری از تجربه‌ها و رفتارهایشان، یکی از بزرگ‌ترین درس‌های زندگی است.

وی همچنین ضمن آرزوی موفقیت برای دانش‌آموزان، از خداوند خواست تا در سال تحصیلی جدید، کشور و استان کردستان از هرگونه بلا و مشکلی در امان باشد و نسل آینده‌ساز کشور با تلاش و همت خود، در مسیر توسعه و پیشرفت گام بردارند.