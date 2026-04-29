۹ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۱۰:۲۵

پرچم و پوشش ضریح منور امام رضا(ع) تعویض شد

مشهد- همزمان با سالروز ولادت امام رضا (ع)، آیین تعویض پرچم و پوشش ضریح مطهر رضوی با حضور تولیت آستان قدس برگزار شد و نقاره‌های حرم ثامن‌الحجج (ع) در صبح میلاد حضرت نواخته شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، امین بهنام، معاون اماکن متبرکه حرم مطهر رضوی اظهار کرد: ابعاد پرچم گنبد امام رضا(ع) تا اواخر دهه ۸۰ حدود ۱.۵ در سه متر بود که به‌دلیل محدود بودن میدان دید به دستور تولیت فقید آستان قدس رضوی میله پرچم تعویض و مرتفع‌تر شد و ابعاد (طول و عرض) پرچم نیز به سه در ۴ متر افزایش یافت تا جلوه آن از صحن‌ها و رواق‌ها نمایان‌تر باشد.

معاون اماکن متبرکه حرم مطهر رضوی افزود: پرچم کنونی گنبد منور با رنگ سبز رضوی مزین به آرم آستان قدس و عبارت قرآنی «نصر من‌الله و فتح قریب» است و دور تا دور آن نام مبارک «رضا» به‌صورت هنرمندانه تکرار شده است.

وی ادامه داد: پوشش ضریح مطهر از بهترین نوع مخمل نفیس و گلدوزی‌شده تهیه می‌شود و ۱۶.۵ مترمربع مساحت دارد. این پوشش با دقت و کیفیت بالا توسط هنرمندان برجسته با سنگ‌های زینتی تزیین شده است.

