۹ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۱۱:۵۲

هجرت امام رضا(ع) ایران را به پایتخت تمدن‌ساز مکتب اهل‌بیت(ع) تبدیل کرد

گرگان-معاون فرهنگی اداره‌کل تبلیغات اسلامی گلستان با تأکید بر اینکه تمام زندگی امام رضا(ع) تجلی مبارزه با طاغوت بود، گفت: هجرت تاریخی آن حضرت به ایران، زمینه‌ساز شکل‌ گیری مکتب اهل بیت شد.

حجت‌الاسلام رضا دیلمی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به ابعاد راهبردی سیره نورانی امام رضا(ع) اظهار کرد: اگر به زندگی حضرت علی‌بن موسی‌الرضا(ع) با نگاه دقیق توجه کنیم، تمام حیات مبارک ایشان، مبارزه با طاغوت، استمرار انقلاب الهی و تداوم بعثت پیامبر اعظم(ص) بوده است.

وی افزود: در سفر تاریخی امام رضا(ع) به ایران، دو رویکرد مهم، عمیق و تمدن‌ساز وجود دارد که کمتر مورد توجه قرار گرفته است؛ نخست، ایجاد یک پایتخت بزرگ تمدنی برای مکتب اهل‌بیت(ع) در ایران و دوم، اشاعه معارف ناب اسلامی و تبیین حقیقت امامت از طریق مناظره با نخبگان ادیان و فرق مختلف است.

دیلمی اظهار کرد: به برکت هجرت تاریخ‌ساز امام رضا(ع)، امامزادگان بسیاری وارد ایران شدند که از جمله برجسته‌ترین آنان حضرت فاطمه معصومه(س) است و امروز شهر مقدس قم به برکت وجود این بانوی بزرگوار، به مرکز علم، فقاهت، فضیلت و نشر معارف اهل‌بیت(ع) در جهان اسلام تبدیل شده است.

وی ادامه داد: در حقیقت، همه ما مدیون این خواهر و برادر بزرگوار هستیم که مسیر تمدنی اسلام ناب محمدی(ص) را در ایران پایه‌گذاری کردند و استمرار این حرکت عظیم، در گرو دفاع از حریم امامت و ولایت است.

معاون فرهنگی اداره‌کل تبلیغات اسلامی گلستان با اشاره به روایتی از امام رضا(ع) گفت: آن حضرت فرمودند کسانی که در مسیر دفاع از ولایت، امامت و ارزش‌های الهی گام بردارند، در سه موطن حساس مورد عنایت ویژه قرار خواهند گرفت؛ نخست هنگامی که نامه اعمال به دست انسان داده می‌شود و تمام عمر ویردر برابر چشمانش آشکار می‌شود، دوم هنگام عبور از صراط که بسیاری فریاد حسرت سر می‌دهند و سوم در زمان میزان اعمال، هنگامی که حقیقت مجاهدت انسان برای خداوند سنجیده می‌شود.

دیلمی افزود: بر اساس نصوص دینی، اهل‌بیت(ع) تجلی اسماء حسنای الهی هستند و مقام شفاعت دارند؛ هم رحمت رحمانیه شامل همه انسان‌ها می‌شود و هم رحمت رحیمیه که نصیب مؤمنان راستین، مجاهدان صادق و مدافعان حقیقی ولایت خواهد شد.

وی با اشاره به شرایط امروز جهان اسلام و جبهه مقاومت خاطرنشان کرد: امروز نیز در جنگ تحمیلی سوم، بعثت توحیدی مردم در خلق فتح قدسی، خونخواهی ولی جامعه، مبارزه با استکبار جهانی و تجدید بیعت با خلف صالح امام شهیدمان، حضرت آیت‌الله العظمی امام سید مجتبی حسینی خامنه‌ای، نشان داد که ملت صبار و شکور ایران اسلامی با عزت، اقتدار و بصیرت در مسیر تحقق آرمان‌های الهی و رسیدن به قله ظهور در حال حرکت است.

