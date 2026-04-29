حجت‌الاسلام رضا دیلمی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به ابعاد راهبردی سیره نورانی امام رضا(ع) اظهار کرد: اگر به زندگی حضرت علی‌بن موسی‌الرضا(ع) با نگاه دقیق توجه کنیم، تمام حیات مبارک ایشان، مبارزه با طاغوت، استمرار انقلاب الهی و تداوم بعثت پیامبر اعظم(ص) بوده است.

وی افزود: در سفر تاریخی امام رضا(ع) به ایران، دو رویکرد مهم، عمیق و تمدن‌ساز وجود دارد که کمتر مورد توجه قرار گرفته است؛ نخست، ایجاد یک پایتخت بزرگ تمدنی برای مکتب اهل‌بیت(ع) در ایران و دوم، اشاعه معارف ناب اسلامی و تبیین حقیقت امامت از طریق مناظره با نخبگان ادیان و فرق مختلف است.

دیلمی اظهار کرد: به برکت هجرت تاریخ‌ساز امام رضا(ع)، امامزادگان بسیاری وارد ایران شدند که از جمله برجسته‌ترین آنان حضرت فاطمه معصومه(س) است و امروز شهر مقدس قم به برکت وجود این بانوی بزرگوار، به مرکز علم، فقاهت، فضیلت و نشر معارف اهل‌بیت(ع) در جهان اسلام تبدیل شده است.

وی ادامه داد: در حقیقت، همه ما مدیون این خواهر و برادر بزرگوار هستیم که مسیر تمدنی اسلام ناب محمدی(ص) را در ایران پایه‌گذاری کردند و استمرار این حرکت عظیم، در گرو دفاع از حریم امامت و ولایت است.

معاون فرهنگی اداره‌کل تبلیغات اسلامی گلستان با اشاره به روایتی از امام رضا(ع) گفت: آن حضرت فرمودند کسانی که در مسیر دفاع از ولایت، امامت و ارزش‌های الهی گام بردارند، در سه موطن حساس مورد عنایت ویژه قرار خواهند گرفت؛ نخست هنگامی که نامه اعمال به دست انسان داده می‌شود و تمام عمر ویردر برابر چشمانش آشکار می‌شود، دوم هنگام عبور از صراط که بسیاری فریاد حسرت سر می‌دهند و سوم در زمان میزان اعمال، هنگامی که حقیقت مجاهدت انسان برای خداوند سنجیده می‌شود.

دیلمی افزود: بر اساس نصوص دینی، اهل‌بیت(ع) تجلی اسماء حسنای الهی هستند و مقام شفاعت دارند؛ هم رحمت رحمانیه شامل همه انسان‌ها می‌شود و هم رحمت رحیمیه که نصیب مؤمنان راستین، مجاهدان صادق و مدافعان حقیقی ولایت خواهد شد.

وی با اشاره به شرایط امروز جهان اسلام و جبهه مقاومت خاطرنشان کرد: امروز نیز در جنگ تحمیلی سوم، بعثت توحیدی مردم در خلق فتح قدسی، خونخواهی ولی جامعه، مبارزه با استکبار جهانی و تجدید بیعت با خلف صالح امام شهیدمان، حضرت آیت‌الله العظمی امام سید مجتبی حسینی خامنه‌ای، نشان داد که ملت صبار و شکور ایران اسلامی با عزت، اقتدار و بصیرت در مسیر تحقق آرمان‌های الهی و رسیدن به قله ظهور در حال حرکت است.