نگاهداری: مردم به توان نیروهای مسلح کشور اعتماد دارند

به گزارش خبرگزاری مهر، بابک نگاهداری، با بیان اینکه موسسه افکارسنجی ملت، موج دوم پیمایش ملی خود پیرامون جنگ تحمیلی سوم را در در فروردینماه سال ۱۴۰۵ انجام داد، عنوان کرد: جامعه آماری این پیمایش، همه افراد ۱۸ سال و بیشتر در کل کشور بوده که بهروش مصاحبه تلفنی از این جامعه آماری گردآوری شده است.
وی با اشاره به بخشی از نتایج این پیمایش گفت: نزدیک به نیمی از مردم یعنی حدود ۴۸/۶ درصد، اخبار مربوط به جنگ را از طریق «صداوسیما» دنبال کردهاند. در عین حال، ۳۲/۶ درصد شبکههای اجتماعی داخلی را منبع اصلی خود دانستهاند و سهم ماهواره و شبکههای اجتماعی خارجی به ترتیب ۴/۲ و ۱/۹ درصد گزارش شده است.
رئیس مرکز پژوهشهای مجلس، خاطرنشان کرد: در بخش مربوط به تحلیل افکارعمومی درباره ماهیت جنگ، ۳۷/۷ درصد از مردم «تصاحب منابع انرژی ایران» را هدف اصلی حملات آمریکا و اسرائیل عنوان کردهاند. درحالیکه «نابودی تأسیسات هستهای و نظامی» (۲۰/۶ درصد)، «تجزیه ایران» (۱۵/۲ درصد) و «تغییر نظام سیاسی» (۱۲/۹ درصد) در رتبههای بعدی قرار دارند.
وی افزود: حدود دو سوم از مردم (۶۷/۵ درصد)، کشور «ایران» را بهعنوان طرف پیروز تا این مقطع از جنگ ارزیابی کردهاند و درمقابل تنها ۱/۶ درصد «آمریکا و اسرائیل» را پیروز میدان میدانند. همچنین، ۲۶/۲ درصد بر این باورند که تاکنون «هیچیک» از طرفین در این جنگ پیروز نشده است.
به گفته نگاهداری، این پیمایش در حوزه تابآوری اجتماعی اولویت های اقدامات اقتصادی را نشان میدهد؛ بهطوریکه در پاسخ به یک سؤال درباره ارزیابی اینکه «کدام اقدام دولت میتواند تحمل سختیهای جنگی را برای خانوادهها افزایش دهد»، ۴۵/۷ درصد به افزایش اعتبار کالابرگ اشاره کردهاند؛ اقدامی که از نگاه این افراد میتواند فشارهای معیشتی را کاهش دهد. پس از آن، اعطای وام برای حمایت از کسبوکارها با انتخاب ۲۷/۵ درصد در رتبه دوم قرار گرفته است. بخشودگی اقساط بانکی توسط ۹/۴ درصد و وصل شدن اینترنت بینالملل توسط ۸/۶ درصد بهعنوان عاملی مهم در بهبود شرایط تلقی شده است.
وی ادامه داد: از منظر سرمایه اجتماعی، نتایج حاکی از سطح بالای اعتماد عمومی به نیروهای مسلح است؛ بهطوریکه ۸۹/۹ درصد از مردم این اعتماد را «زیاد» یا «خیلی زیاد» بیان کردهاند. با این حال، پیامدهای جنگ نیز قابلتوجه بوده و ۱۸/۷ درصد از شهروندان ناچار به جابجایی از محل سکونت خود شدهاند.
رئیس مرکز پژوهشهای مجلس، یادآور شد: در حوزه مشارکت اجتماعی، ۱۵/۷ درصد از مردم بهطور مستمر در تجمعات حمایتی شبانه حضور داشتهاند و ۵۲/۸ درصد نیز برخی شبها در این برنامهها شرکت کردهاند؛ بنابراین ۶۸ درصد از مردم حداقل یک بار در تجمعات شرکت کرده اند.
وی افزود: مهمترین مطالبات مردم در صورت ورود به مذاکرات، شامل «رفع کامل تحریمها» (۹۴/۹ درصد)، «پرداخت غرامت جنگ» (۹۱/۸ درصد) و «تضمین عدم تجاوز نظامی در آینده» (۸۷ درصد) عنوان شده است.
رئیس مرکز پژوهشهای مجلس، در پایان تصریح کرد: در خصوص تیم مذاکرهکننده ایرانی، سهچهارم از مردم (۷۵/۷ درصد) اعتماد قابلتوجهی به محمدباقر قالیباف بهعنوان رهبر هیأت مذاکرهکننده دارند.
