به گزارش خبرنگار مهر، فرزاد زندی صبح چهارشنبه با اعلام این خبر به رسانه‌های کردستان اظهار کرد: در راستای حمایت از توسعه پایدار استان، از مجموع ۲ هزار و ۷۲۲ استعلام دریافتی در سال گذشته، با ۲ هزار و ۶۱۲ مورد در چارچوب ضوابط و مقررات زیست‌محیطی موافقت شده است.

وی افزود: این میزان موافقت نشان‌دهنده رویکرد تسهیل‌گر اداره‌کل حفاظت محیط‌زیست در تعامل با واحدهای صنعتی، تولیدی و خدماتی است و تمامی بررسی‌ها با رعایت اصول قانونی و ملاحظات زیست‌محیطی انجام شده است.

مدیرکل حفاظت محیط‌زیست کردستان با اشاره به اقدامات انجام‌شده در حوزه مدیریت پسماند بیان کرد: در سال ۱۴۰۴، تعداد یک‌هزار و ۷۱۶ مجوز ترانزیت پسماند صادر و ۱۹ نشست کارگروه پسماند استان برگزار شده است.

زندی ادامه داد: در این نشست‌ها موضوعاتی از جمله ساماندهی مراکز دفن، مدیریت پسماندهای صنعتی، پزشکی و عادی و همچنین کاهش آسیب‌های زیست‌محیطی مورد بررسی قرار گرفته است.

وی همچنین از وقوع ۱۳ مورد واژگونی تانکرهای حامل مشتقات نفتی در محورهای مواصلاتی استان خبر داد و گفت: این حوادث علاوه بر ایجاد مخاطرات زیست‌محیطی، ضرورت ارتقای ایمنی در حمل‌ونقل مواد خطرناک و مدیریت سریع بحران را نشان می‌دهد.

مدیرکل حفاظت محیط‌زیست کردستان در پایان تأکید کرد: این اداره‌کل با همکاری سایر دستگاه‌های اجرایی، برنامه‌های آموزشی و نظارت‌های پیشگیرانه را با هدف کاهش آسیب به محیط‌زیست و ارتقای ایمنی در دستور کار دارد.