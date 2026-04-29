حادثه برای تجمع کنندگان شبهای اقتدار در یزد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری پلیس یزد، شب سه شنبه در ابتدای بلوار خامنهای یزد، مقابل مجتمع سما، یک دستگاه خودرو با تعدادی از خانمهای حاضر در مراسم شب های اقتدار برخورد کرد و به داخل پیادهرو رفت.
در این تصادف ۶ نفر مصدوم شدهاند که از این تعداد ۵ نفر اعضای یک خانواده هستند.
️متأسفانه یک دختر ۱۳ ساله، از مصدومان این حادثه، به دلیل شدت جراحات جان خود را از دست داد و سایر مصدومان در حال درمان هستند.
علت عمدی یا غیرعمدی بودن تصادف توسط پلیس در حال بررسی می باشد و نتیجه به استحضار شهروندان خواهد رسید.
