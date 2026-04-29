  1. استانها
  2. یزد
۹ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۱۰:۳۴

حادثه برای تجمع کنندگان شبهای اقتدار در یزد

یزد - شب سه شنبه برای تجمع کنندگان شبهای اقتدار در یزد حادثه ای رخ داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری پلیس یزد، شب سه شنبه در ابتدای بلوار خامنه‌ای یزد، مقابل مجتمع سما، یک دستگاه خودرو با تعدادی از خانم‌های حاضر در مراسم شب های اقتدار برخورد کرد و به داخل پیاده‌رو رفت.

در این تصادف ۶ نفر مصدوم شده‌اند که از این تعداد ۵ نفر اعضای یک خانواده هستند.

️متأسفانه یک دختر ۱۳ ساله، از مصدومان این حادثه، به دلیل شدت جراحات جان خود را از دست داد و سایر مصدومان در حال درمان هستند.

علت عمدی یا غیرعمدی بودن تصادف توسط پلیس در حال بررسی می باشد و نتیجه به استحضار شهروندان خواهد رسید.

کد مطلب 6814772

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

