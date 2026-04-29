۹ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۱۰:۳۹

بازی‌های ساحلی آسیا - سانیا

سرپرست کاروان ورزش ایران با شهردار سانیا گفتگو کرد

سرپرست کاروان اعزامی به بازی‌های آسیایی ساحلی سانیا۲۰۲۶ در حاشیه این رقابت‌ها با شهردار این شهر دیدار و گفتگو کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، در این دیدار، شهردار سانیا ضمن ابراز خرسندی از حضور ایران در این بازی‌ها و ارائه نمایش قدرتمند در مسابقات، از پیوند عمیق بین دو کشور کهن ایران و چین صحبت و ابراز امیدواری خود را برای مستحکم‌تر شدن پیوند دوستی بین دو کشور اعلام کرد.

در ادامه سرپرست کاروان ورزشی کشورمان نیز ضمن تقدیر از میزبانی خوب چین در بازی‌ها عنوان داشت: چینی‌ها همواره میزبانی شایسته ای برای رقابت‌های مختلف وررزشی بوده‌اند و ابراز امیدواری کرد روابط دو کشور ایران و چین در زمینه‌های ورزشی بیش از پیش گسترش یابد.

