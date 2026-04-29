حضور امام رضا(ع) در ایران نقطه عطف تثبیت تشیع و تحول فرهنگی جهان اسلام

خبرگزاری مهر، گروه استانها - مهدی بخشی سورکی: امام رضا(ع) در سال ۱۴۸ هجری قمری در مدینه متولد شد و پس از شهادت پدر بزرگوارشان امام موسی بن جعفر(ع)، در ۳۵ سالگی عهدهدار امامت شیعیان شد.
دوران امامت ایشان که حدود ۲۰ سال به طول انجامید، همزمان با سه دوره حساس سیاسی در خلافت عباسی، شامل حکومت هارون، امین و مأمون بود.
با تثبیت قدرت مأمون عباسی و انتقال مرکز خلافت از بغداد به مرو، وی با هدف بهرهبرداری سیاسی و کنترل جایگاه اجتماعی امام، ایشان را با اصرار و فشار به خراسان فراخواند و این دعوت که در ظاهر با پیشنهاد ولایتعهدی همراه بود، در واقع تلاشی برای مهار نفوذ گسترده امام در میان مسلمانان، بهویژه شیعیان، تلقی میشود.
امام رضا(ع) پس از امتناع اولیه، ناگزیر این سفر را پذیرفت و بدون همراهی خانواده، مسیر مدینه تا مرو را طی کرد و در طول این مسیر، ایشان در شهرهای مختلف با مردم به گفتوگو پرداخت و به تبیین معارف دینی و پاسخ به پرسشهای اعتقادی همت گماشت.
یکی از مهمترین رخدادهای این سفر، بیان «حدیث سلسلةالذهب» در نیشابور بود، حدیثی که ضمن تأکید بر توحید، جایگاه امامت را بهعنوان شرط تحقق ایمان کامل تبیین میکرد و این رخداد، بهعنوان نقطهای کلیدی در اصلاح انحرافات فکری و تقویت بنیانهای اعتقادی شیعه شناخته میشود.
بر اساس منابع تاریخی، حضور امام رضا(ع) در ایران موجب تحول عمیق فرهنگی و اعتقادی در جامعه شد، بهگونهای که اختلافات پیشین در موضوع امامت به شکل چشمگیری کاهش یافت و جامعه شیعی به بلوغ فکری قابل توجهی دست یافت.
پذیرش ولایتعهدی از سوی امام نیز با شروطی همراه بود که عملاً مشروعیتبخشی به حکومت عباسی را نفی میکرد و این موضعگیری، ضمن خنثیسازی اهداف سیاسی مأمون، جایگاه مستقل و الهی امامت را برجسته ساخت.
با افزایش نفوذ معنوی و علمی امام و ناکامی مأمون در تحقق اهداف خود، سرانجام خلیفه عباسی در سال ۲۰۳ هجری قمری، ایشان را در خراسان مسموم کرد و پیکر مطهر امام در سناباد نوقان، محل کنونی مشهد، به خاک سپرده شد.
هجرت امام رضا(ع) به ایران، علاوه بر افشای سیاستهای عباسیان، موجب شکلگیری کانونهای علمی، گسترش حوزههای دینی، تقویت فرهنگ وقف و تبدیل خراسان به یکی از مهمترین مراکز علمی و مذهبی جهان اسلام شد.
تأکید بر عمل به توصیههای امام رضا(ع) از مهار نفوذ شیطان تا تقویت همبستگی اجتماعی
حجتالاسلام والمسلمین حبیبالله فرحزاد در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به اهمیت ماه ذیقعده و جایگاه آن در معارف اسلامی، این ایام را فرصتی مغتنم برای بازگشت به خود و تقویت ارتباط معنوی با خداوند توصیف کرد و گفت: در روایات، این ماه و ایام موسوم به «ایام کلیمیه» از جایگاه ویژهای برخوردار است و اعمال عبادی خاصی همچون نماز یکشنبههای این ماه، مورد تأکید بزرگان اخلاق و عرفان قرار گرفته است.
وی با بیان اینکه این اعمال، زمینهساز آمرزش گناهان و اصلاح مسیر زندگی انسان است، افزود: در آموزههای دینی آثار متعددی برای این عبادات ذکر شده، از جمله قبولی توبه، جبران حقوق تضییعشده، وسعت رزق و عاقبتبهخیری که همگی نشاندهنده ظرفیت بالای این فرصت معنوی است.
این استاد حوزه علمیه قم در ادامه به نقل توصیهای از امام رضا(ع) خطاب به شیعیان پرداخت و اظهار کرد: آن حضرت از طریق حضرت عبدالعظیم حسنی(ع)، مجموعهای از رهنمودهای بنیادین را برای پیروان خود بیان کردهاند که ناظر به اصلاح فردی و اجتماعی جامعه اسلامی است.
وی نخستین توصیه امام رضا(ع) را بستن راههای نفوذ شیطان دانست و گفت: انسان باید نقاط ضعف خود را شناسایی کرده و از طریق تقویت اراده و توسل به معارف دینی، مسیرهای ورود وسوسههای شیطانی را مسدود کند، چراکه بخش قابل توجهی از انحرافات، از همین روزنهها آغاز میشود.
فرحزاد با تأکید بر اینکه راستگویی و امانتداری از شاخصههای اصلی دینداری است، تصریح کرد: در روایات اهل بیت(ع)، این دو ویژگی بهعنوان معیار سنجش ایمان معرفی شدهاند و حتی عبادات ظاهری بدون التزام به صداقت و امانت، فاقد اثرگذاری واقعی تلقی میشود.
وی ادامه داد: بر اساس تعالیم دینی، اگر فردی در گفتار خود صادق نباشد یا در امانت خیانت کند، نمیتوان او را در زمره مؤمنان حقیقی دانست، هرچند به ظاهر اهل عبادت باشد.
این کارشناس مسائل دینی با اشاره به یکی دیگر از توصیههای امام هشتم(ع) مبنی بر کنترل زبان، گفت: پرهیز از پرگویی و اجتناب از مجادلات بیثمر، از مهمترین راهکارهای حفظ سلامت اخلاقی جامعه است، چراکه بسیاری از آسیبهای اجتماعی نظیر غیبت، تهمت و اختلافات،ریشه در بیمهاری زبان دارد.
وی افزود: سکوت در موارد غیرضروری نهتنها موجب کاهش خطاها میشود، بلکه در منابع دینی بهعنوان یک عبادت نیز معرفی شده است.
فرحزاد همچنین بر ضرورت پرهیز از نزاع و اختلافات تأکید کرد و اظهار داشت: در فرهنگ دینی، حتی در شرایطی که فرد بر حق باشد، توصیه به ترک جدال شده است، چراکه استمرار اختلافات، پیامدهای مخربی برای انسجام اجتماعی به همراه دارد.
وی با اشاره به اهمیت گذشت در حل اختلافات، گفت: در بسیاری از موارد، اصرار بر احقاق حق به بهای تداوم کینه و جدایی، خسارتهای سنگینتری نسبت به اصل موضوع به دنبال دارد و گذشت میتواند مسیر بازگشت به آرامش را هموار کند.
تقویت روابط اجتماعی و صله رحم از توصیههای امام رضا(ع)
این استاد حوزه علمیه قم در بخش دیگری از سخنان خود، تقویت روابط اجتماعی و صله رحم را از دیگر توصیههای امام رضا(ع) عنوان کرد و افزود: دیدار و ارتباط میان مؤمنان، نهتنها موجب استحکام پیوندهای انسانی میشود، بلکه از منظر دینی، عاملی برای تقرب به اهل بیت(ع) نیز به شمار میرود.
وی با هشدار نسبت به پیامدهای تخریب و بدگویی میان افراد، تصریح کرد: ایجاد اختلاف، تضعیف آبروی دیگران و دامن زدن به نزاعهای فردی و اجتماعی، از جمله رفتارهایی است که در روایات بهشدت مورد نکوهش قرار گرفته و حتی برای آن عواقب سنگینی در دنیا و آخرت بیان شده است.
فرحزاد ادامه داد: بر اساس این تعالیم، کسانی که بهدنبال ایجاد تفرقه و آسیب به دیگران هستند، از مسیر ولایت فاصله میگیرند و این موضوع، زنگ خطری جدی برای سلامت معنوی جامعه است.
وی در پایان با جمعبندی این توصیهها خاطرنشان کرد: مجموعه این رهنمودها، نقشه راهی جامع برای ساختن فرد و جامعهای سالم، اخلاقمدار و منسجم است و عمل به آنها میتواند بسیاری از چالشهای کنونی را کاهش دهد.
