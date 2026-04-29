۹ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۸:۰۷

بازی های ساحلی آسیا - سانیا

علی‌اکبر زرودی به مدال طلا رسید

علی‌اکبر زرودی کشتی‌گیر وزن ۷۰ کیلوگرم ساحلی با شکست حریف هندی خود به مدال طلا رسید.

به گزارش خبرنگار مهر، در ادامه رقابت‌های کشتی بازی‌های ساحلی ۲۰۲۶ ساینا، علی‌اکبر زرودی در وزن ۷۰کیلوگرم کشتی ساحلی در مرحله فینال با پیروزی بر حریف هندی مدال طلا را کسب کرد.

زرودی در مبارزه نخست با نتیجه ۳ بر صفر زیاد مصلاح از اردن را مغلوب کرد وی در دور بعد با نتیجه ۳ بر صفر مقابل سیدهارت از هند به پیروزی رسید و در دور سوم حامد النعیمی از قطر را شکست داد. زرودی در مبارزه بعدی با نتیجه ۳ بر ۱ عبدالطیف البکری از عربستان را مغلوب کرد. وی در مرحله نیمه نهایی با نتیجه ۲ بر صفر از سد آدیس راحت اولو از قرقیزستان گذشت.

سیده فرزانه شریفی

