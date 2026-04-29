  1. دانشگاه و فناوری
  2. آموزش عالی
۹ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۱۱:۳۰

قبولی در آزمون صلاحیت بالینی دندانپزشکی شرط مجوز دفاع از پایان‌نامه

دبیرخانه شورای آموزش دندانپزشکی و تخصصی اعلام کرد: صدور مجوز دفاع از پایان نامه دانشجویان دندانپزشکی عمومی منوط به قبولی در آزمون صلاحیت بالینی است.

به گزارش خبرنگار مهر، دکتر سیدمهدی کدخدازاده دبیر شورای آموزش دندانپزشکی و تخصصی در نامه ای خطاب به دانشکده های دندانپزشکی سراسر کشور اعلام کرد: «با توجه به سوالات مکرر دانشکده های دندانپزشکی مبنی بر تقدم و تاخر آزمون صلاحیت بالینی و دفاع از پایان نامه ها، با توجه به آنکه براساس ماده ۸ و ۸۲ آیین نامه دوره دندانپزشکی، آزمون صلاحیت بالینی در پایان مرحله دوم و پیش از دفاع پایان نامه انجام می شود، لذا یکی از پیش شرط های مجوز دفاع از پایان نامه قبولی در آزمون صلاحیت بالینی است.

دبیر شورای آموزش دندانپزشکی و تخصصی در نامه تاکید کرده است که تمامی مکاتبات قبلی مرتبط با این موضوع لغو می شود.

کد مطلب 6814873
زهره بال

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

