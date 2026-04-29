به گزارش خبرنگار مهر، دکتر سیدمهدی کدخدازاده دبیر شورای آموزش دندانپزشکی و تخصصی در نامه ای خطاب به دانشکده های دندانپزشکی سراسر کشور اعلام کرد: «با توجه به سوالات مکرر دانشکده های دندانپزشکی مبنی بر تقدم و تاخر آزمون صلاحیت بالینی و دفاع از پایان نامه ها، با توجه به آنکه براساس ماده ۸ و ۸۲ آیین نامه دوره دندانپزشکی، آزمون صلاحیت بالینی در پایان مرحله دوم و پیش از دفاع پایان نامه انجام می شود، لذا یکی از پیش شرط های مجوز دفاع از پایان نامه قبولی در آزمون صلاحیت بالینی است.

دبیر شورای آموزش دندانپزشکی و تخصصی در نامه تاکید کرده است که تمامی مکاتبات قبلی مرتبط با این موضوع لغو می شود.