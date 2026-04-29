۹ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۱۱:۵۸

محمد فتوحی تنها شمشیرباز ایران در گرندپری کره‌جنوبی

محمد فتوحی تنها شمشیرباز ایران در گرندپری کره‌جنوبی

محمد فتوحی به عنوان تنها نماینده ایران در رقابت‌های شمشیربازی گرندپری کره‌جنوبی شرکت می‌کند.

به گزارش خبرنگار مهر، کره ای ها که همیشه در سئول برگزارکننده رقابت های شمشیربازی (اسلحه سابر) گرندپری بودند، امسال این مسابقات را در اینچئون میزبانی می کنند.

این دوره رقابت های گرندپری از ۱۳ اردیبهشت آغاز می شود و ایران با تنها یک نماینده در آن شرکت خواهد داشت.

محمد فتوحی تنها نماینده ایران در گرندپری سئول است که فقط در بخش انفرادی برگزار می شود. فتوحی به دلیل مشکل ویزا در جام جهانی پادووا غایب بود.

این ملی پوش شمشیربازی به منظور حضور در گرندپری کره جنوبی، روز سه شنبه عازم این کشور شد و از امروز تمریناتش را در اینچئون آغاز کرد.

