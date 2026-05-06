جایگاه جدید شمشیربازان در رنکینگ جهانی/ پاکدامن به رده ۵۴ رسید

به گزارش خبرنگار مهر، فدراسیون جهانی شمشیربازی، رده بندی جدید بازیکنان خود در اسلحه های مختلف را به روز رسانی کرد.

در این رده بندی و در اسلحه سابر، به جز محمد فتوحی که صعود داشته و نیما زاهدی که جایگاهش تغییر نکرده است، دیگر شمشیربازان ایران سقوط کرده اند. علی پاکدامن از جمله این بازیکنان است، او گه پیش از این جایگاه ۳۰ جهان را در اختیار داشت در رده بندی جدید به رده ۵۴ سقوط کرده است. سقوط دیگر نمایندگان ایران به این اندازه نیست.

جایگاه جدید شمشیربازان ایران در رده بندی جدید جهانی به این شرح است:

* علی پاکدامن: این بازیکن در رده ۵۴ ایستاده است، او پیش از این در رده ۳۰ قرار داشت

* محمد فتوحی: این بازیکن در رده ۱۳۰ ایستاده است، او پیش از این در رده ۱۴۱ قرار داشت

* نیما زاهدی: این بازیکن در رده ۱۳۷ ایستاده است، او پیش از این هم همین جایگاه را در اختیار داشت

* طاها کارگرپور: این بازیکن در رده ۲۰۹ ایستاده است، او پیش از این در رده ۲۰۷ قرار داشت

* احمدرضا شهمیری: این بازیکن در رده ۲۸۳ ایستاده است، او پیش از این در رده ۲۸۰ قرار داشت

* عرفان شکوهی: این بازیکن در رده ۳۴۱ ایستاده است، او پیش از این در رده ۳۳۴ قرار داشت

* دانیال دانشمند: این بازیکن در رده ۳۴۳ ایستاده است، او پیش از این در رده ۳۳۶ قرار داشت

* محمدمهدی شاکر: این بازیکن در رده ۳۴۴ ایستاده است، او پیش از این در رده ۳۳۷ قرار داشت

* پارسا پورسلمان: این بازیکن در رده ۳۷۸ ایستاده است، او پیش از این در رده ۳۷۵ قرار داشت

* نیما آقایی: این بازیکن در رده ۵۰۴ ایستاده است

در رنکینگ جدید فدراسیون جهانی شمشیربازی، فرزاد باهر ارسباران همچون قبل در رده ۱۶۸ ایستاده است. این بازیکن دیگر بازی نمی کند.