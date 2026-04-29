به گزارش خبرنگار خبرگزاری مهر، شینا انصاری، رئیس سازمان حفاظت محیط زیست در گفتگوی خود با شبکه خبر، در اظهاراتی با تأکید بر ضرورت دقت و صحتسنجی گزارشها گفت: اگر بخواهیم آمار دقیقی ارائه کنیم، شاید در حال حاضر بهطور کامل در دسترس نباشد، بنابراین بهتر است این گزارشها تدقیق و راستیآزمایی شده و سپس اعلام شوند.
وی با اشاره به برنامههای تدوینشده برای سال ۱۴۰۵ افزود: این برنامهها طبیعتاً بر اساس شرایط عادی تنظیم شدهاند، اما با توجه به احتمال بروز جنگ، آمادگیهای لازم نیز در حوزههای مختلف در نظر گرفته شده است.
انصاری ادامه داد: با توجه به تجربیاتی که از جنگ ۱۲ روزه داشتیم، در آن زمان دستورالعملی برای مواجهه با شرایط جنگی تدوین شد که شامل رویکردهای پیشگیرانه، حین بحران و پس از آن بود. به عنوان مثال، پیش از وقوع درگیریها و با توجه به تحرکات نظامی، آمادگیهایی ایجاد شد و برخی از گونههای حساس که در مراکز بازپروری قرار داشتند، جابجا شدند، همچنین گونههایی که در پارک پردیسان یا دیگر مراکز نگهداری میشدند، به مکانهای امن منتقل شدند و نمونههای ارزشمند موجود در موزههای تاریخ طبیعی نیز جابجا شدند.
وی تصریح کرد: این دستورالعمل علاوه بر اقدامات پیشگیرانه، شامل برنامههایی برای دوران جنگ و همچنین مرحله پس از آن، با هدف بازسازی، احیا و مرمت عرصههای طبیعی آسیبدیده است.
رئیس سازمان حفاظت محیط زیست خاطرنشان کرد: در حال حاضر، با توجه به این تجربیات، آمادگیهای لازم تا حد زیادی کسب شده و با همان رویکرد، برنامهها دنبال میشود. هدف ما و مجموعه همکاران در سازمان این است که مخاطرات محیطزیستی برای کشور به حداقل برسد.
وی در پایان ابراز امیدواری کرد: با همکاری همه اقشار جامعه، بهویژه تشکلهای مردمنهاد فعال در حوزه محیط زیست و تمامی دغدغهمندان این حوزه، بتوانیم از این تنگناها عبور کرده و شرایط بهتری برای محیط زیست کشور فراهم کنیم.
انصاری گفت: با وجود محدودیتهای ناشی از کمبارشی، تأمین حقآبه محیطزیستی تالابها از اولویتهای ماست و امیدواریم با بارشهای اخیر، شرایط بهتری برای احیای تالابها و پایداری معیشت جوامع محلی فراهم شود.
رئیس سازمان حفاظت از محیطزیست گفت: درمورد آثار محیط زیستی در حمله رژیم صهیونسیتی به مخازن سوخت تهران و همچنین به تاسیسات هستهای، به نهادهای بینالمللی نامه زدیم و نقض حقوق محیطزیست را گزارش دادیم.
وی افزود: با دبیر کل سازمان ملل متحد و نهادهای محیط زیستی وابسته به آن نیز نامهنگاری کردیم. پس از حمله آمریکا و رژیم صهیونیستی به انبارهای نفت تهران هم با این نهادها مکاتبه و اعلام کردیم که این حملات مغایر قوانین محیط زیستی است. علاوه بر آن پس از حمله به تاسیسات صلح آمیز هستهای ایران در مکاتباتی نسبت به تبعات زیست محیطی این کار هشدار دادیم.
انصاری در ادامه افزود: همکاری منسجمی در طول جنگ تحمیلی اخیر بین بخشهای مختلف دولت مانند وزارت بهداشت، هلال احمر و سازمان حفاظت محیط زیست وجود داشت و هر یک از این نهادها با توجه به مسئولیت خود هشدارهای لازم را در زمینه مخاطرات صادر میکردند که از جمله آنها میتوان به اطلاعرسانیهای انجام شده پس از حمله به مخازن نفت و تاسیسات پتروشیمی عسلویه اشاره کرد.
وی با اشاره به پایش و اندازهگیری تاثیرات زیست محیطی حملات آمریکا و رژیم صهیونیستی به ایران اظهار کرد: سازمان حفاظت محیط زیست نسبت به بررسی، اندازهگیری و پایش آلودگیهای زیستمحیطی رخ داده اقدام کرده است و اگر آلودگی به آب و خاک وارد شده باشد آن را اندازهگیری و نسبت به پاکسازی آن اقدام میکنیم و با همکاری معاونت حقوقی ریاست جمهوری در حال مستندسازی اثرات زیستمحیطی تجاوز آمریکا و رژیم صهیونیستی به ایران برای ارائه آن به مراجع بینالمللی هستیم.
وی با اشاره به خسارتهای محیط زیستی جنگ ۱۲ روزه گفت: طی این مدت ۸۰۰۰ هکتار از مناطق چهارگانه مورد اصابت قرار گرفت و با توجه به اینکه جنگ در خردادماه در جریان بود، تعداد آتش سوزیهای گزارش شده بیش از جنگ تحمیلی اخیر بود. در جنگ رمضان کثرت حملات بیشتر بود و عمدتا در تالابهای ساحلی رخ داد.
وی در زمینه وضعیت تالابها با توجه به بارشهای بهاره اظهار کرد: امسال بخشهایی از کشور بارشهای خوبی را دریافت کردند و وضعیت تالابها بهبود نسبی پیدا کرده است البته ایران در اقلیم خشک و نیمه خشک قرار دارد و از تغییرات اقلیمی نیز متاثر است. در این شرایط برنامههایی در زمینه مدیریت مصرف آب، کشاورزی پایدار، تغییر الگوی کشت باید داشته باشیم و نباید منابع آبی موجود را به عنوان منابع آبی جدید تلقی کنیم و سطح زیرکشت را افزایش دهیم.
وی تاکید کرد: استانهایی مانند تهران، البرز و قزوین بارشهای کافی دریافت نکردهاند بنابراین در این استانها مدیریت مصرف آب باید در پیش گرفته شود.
انصاری درباره آخرین وضعیت دریاچه ارومیه اظهار کرد: استان آذربایجان غربی بارشهای خوبی را دریافت کرده و حال دریاچه ارومیه خوب است اما پایدار نیست اما هنوز تا احیای اکولوژیک فاصله دارد. در کارگروه احیای دریاچه ارومیه نیز تاکید کردیم که برنامههای این حوزه باید با جدیت دنبال شود.
وی با اشاره به حقآبه تالابها گفت: در قوانین بالادستی مانند برنامه هفتم توسعه و قانون تالابها، به حقآبه تالابها پرداخته شده است و در شرایط کمبارشی شدید حقآبه آنها اختصاص پیدا نمیکند هرچند که براساس قانون حقآبه زیست محیطی پس از حقآبه آب شرب قرار دارد و لازم است پرداخت شود.
