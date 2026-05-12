به گزارش خبرگزاری مهر، شینا انصاری، در نشست خبری فاطمه مهاجرانی سخنگوی دولت با اصحاب رسانه، با تشریح اقدامات این سازمان در جریان جنگ ۴۰ روزه، از تداوم شبانه‌روزی پایش‌های محیط‌زیستی، پیگیری حقوقی بین‌المللی جنایات زیست‌محیطی و تهیه گزارش جامع خسارات وارده به عرصه‌های طبیعی، زیرساخت‌های انرژی و مناطق تحت مدیریت محیط‌زیست خبر داد.

وی با قدردانی از تلاش‌های رسانه‌ای و اطلاع‌رسانی دولت، اظهار داشت: در کنار جنایاتی که رژیم صهیونیستی و آمریکا علیه مردم بی‌گناه، کودکان، زیرساخت‌ها، مراکز علمی و میراث تاریخی کشور مرتکب شدند، شاهد بروز جنایات گسترده محیط‌زیستی نیز بودیم.

انصاری با اشاره به حملات انجام‌شده علیه مخازن سوخت، تأسیسات صنعتی و پتروشیمی و همچنین تهدیدات زیست‌محیطی در منطقه خلیج فارس افزود: انفجار مخازن سوخت در تهران و برخی استان‌ها، پیامدهای جدی زیست‌محیطی به همراه داشت و موجب انتشار حجم قابل توجهی از آلاینده‌ها و گازهای گلخانه‌ای شد.

وی ادامه داد: در طول جنگ نیز مکاتبات متعددی با دبیرکل سازمان ملل، برنامه محیط‌زیست سازمان ملل متحد، یونسکو و ۱۱ نهاد بین‌المللی مرتبط انجام شد و حملات به تأسیسات صلح‌آمیز هسته‌ای، مخازن سوخت و زیرساخت‌های انرژی به‌صورت رسمی پیگیری شد.