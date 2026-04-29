تورم فعلی محصول تصمیمات پیش از جنگ است؛ مردم فریب سوداگران را نخورند

وحید عزیزی کارشانس اقتصادی در گفتگو با مهر در رابطه با افزایش قیمت در برخی اقلام و همچنین تورم حاصل از جنگ روی اقتصاد کشور اظهار کرد: واقعیت این است که عمده دلایل افزایش قیمت‌ها و تورم در اقتصاد کشور، به ویژه در ماه‌های پایانی سال گذشته، ناشی از تصمیماتی بوده که دستگاه‌های اقتصادی اتخاذ کرده‌اند. این به معنی نادیده گرفتن تأثیر جنگ و تبعات آن نیست، اما به نظر می‌رسد هنوز شاهد تأثیر مستقیم و اصلی جنگ بر قیمت‌ها نیستیم.

وی عنوان کرد: ریشه‌ اصلی مشکلات، مخصوصاً در حوزه‌هایی مانند صنایع غذایی و نرخ ارز، به تصمیمات اشتباهی بازمی‌گردد که بدون در نظر گرفتن واقعیات اقتصاد ایران گرفته شد و آثار این تصمیمات همچنان ادامه دارد.

این تحلیلگر اقتصادی بیان کرد: حتی می توان ادعا کرد که در واقع، وقوع جنگ باعث شد که برخی از آثار این تصمیمات اشتباه، به تعویق بیفتد. حتی اگر کشور بتواند از جنگ غرامت دریافت کند یا از افزایش قیمت نفت بهره‌مند شود، و همچنین از ارتباط با کشورهای مخالف جنگ استفاده کند، ممکن است بتواند برخی از اثرات آن تصمیمات اشتباه را که باعث جابجایی رکورد تورم قبل از جنگ شد، جبران کند.

عزیزی در ادامه خاطرنشان کرد: با توجه به این شرایط، مردم نیز باید ملاحظاتی را در نظر بگیرند. اولاً، باید مراقب هیجانات پس از بازگشایی بازارها باشند و فریب سوداگران و دلالان را نخورند. ثانیاً، تا جایی که امکان دارد به کسانی که در این شرایط آسیب دیده‌اند، کمک کنند.

وی افزود: مردم همچنین باید مطالبات درستی از دولت داشته باشند؛ به این معنا که دولت حمایت‌های لازم را از آنها انجام دهد. نظام بانکی وظیفه دارد به عموم مردم اعتبار دهد تا کسانی که نتوانسته‌اند در این ایام فعالیت اقتصادی داشته باشند، کمتر آسیب ببینند و آثار این دوران برایشان کمتر باشد. مردم باید مطالبه کنند که دولت این تصمیمات درست را اتخاذ و اجرا کند.