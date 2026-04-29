به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از مدیریت امور روابط عمومی بانک تجارت، هادی اخلاقی در این دیدار با اشاره به تلاشها و خدمات ارائه شده توسط بانک تجارت به شرکتهای بزرگ ملی در طول جنگ تحمیلی سوم، تصریح کرد: باور مجموعه همکاران بانک تجارت در روزهای گذشته، ضرورت حمایت از شرکتهای بزرگ ملی بود؛ چرا که این شرکتها چرخ اقتصاد ایران را به حرکت در میآورند و در شرایطی که دشمنان ایران به دنبال ضربه زدن به آنها بودند، بانک تجارت بهعنوان حامی بزرگ این شرکتها بر خود واجب دانست که از تمام ظرفیت خود برای حمایت از آنها استفاده کند.
مدیرعامل بانک تجارت در ادامه با تاکید بر خدمات متفاوتی که از طریق محصولات نو بانک تجارت در اختیار مشتریان ارزنده این بانک قرار میگیرد خاطرنشان ساخت: مجموعه این خدمات، در کنار یکدیگر، سبدی از امکانات متعدد و متنوع را در اختیار شرکتهای بالادستی و پاییندستی قرار میدهد که با استفاده از آنها، نه تنها در فرآیندهای کاری شرکتهای مختلف با تسهیل بیشتر پیش میرود، بلکه دنیای جدیدی از خدمات بانکی برای مشتریان شبکه بانکی گشوده میشود.
محمدرضا سعیدی مدیرعامل شرکت سرمایهگذاری تامین اجتماعی (شستا) نیز در این دیدار با اشاره به سابقه تعامل بانک تجارت با این مجموعه بر ضرورت گسترش همکاریهای در راستای پیشبرد اهداف توسعهمحور کشور تاکید کرد.
در این دیدار موضوع انعقاد یک تفاهمنامه همکاری نیز به بحث و گفتوگو گذاشته شد.
