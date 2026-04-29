به گزارش خبرگزاری مهر، جلالالدین امیری، رئیس دانشگاه علوم پزشکی لرستان، به همراه حجتالاسلام اسفندی، مسئول نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه، به منظور بررسی روند خدماترسانی و تقدیر از تلاشهای کارکنان، از سازمان اورژانس ۱۱۵ لرستان بازدید کردند.
در این بازدید، رئیس دانشگاه علوم پزشکی لرستان ضمن دیدار چهرهبهچهره با کارکنان و قدردانی از تلاشهای شبانهروزی آنان در شرایط مختلف، به ویژه اقدامات ارزشمند دوران جنگ تحمیلی اخیر، از تعهد و فداکاری پرسنل اورژانس تقدیر کرد.
امیری تأکید کرد: پرسنل اورژانس در خط مقدم خدمترسانی به مردم هستند و زحمات آنان همواره قابل تقدیر است.
پرسنل اورژانس جانانه در کنار مردم ایستادند
حجتالاسلام اسفندی، مسئول نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه، اظهار داشت: پرسنل اورژانس جانانه در کنار مردم ایستادند و به نوبه خود از همه عزیزان تشکر میکنم و امیدوارم نتیجه زحمات آنان، پیروزی جبهه حق علیه باطل شود.
در ادامه، رئیس سازمان اورژانس ۱۱۵ لرستان، گزارش کاملی از عملکرد سازمان و وضعیت خدمات اورژانسی استان ارائه کرد و به تشریح دستاوردها، چالشها و برنامههای آتی پرداخت.
صفدری با اشاره به نقش کلیدی اورژانس در شرایط بحرانی، بر لزوم تداوم حمایتها برای ارتقای کیفیت خدمات تأکید کرد.
بنابراین گزارش، این بازدید با هدف بررسی میدانی شرایط ارائه خدمات اورژانسی و ارتقای هماهنگیهای سازمانی انجام شد.
