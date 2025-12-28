https://mehrnews.com/x39ZKK ۸ دی ۱۴۰۴، ۰:۰۷ کد خبر 6705342 استانها خراسان رضوی استانها خراسان رضوی ۸ دی ۱۴۰۴، ۰:۰۷ تصاویری از تشییع پیکر مطهر جانباز شهید در مشهد مشهد- پیکر مطهر جانباز شهید «علی اصغر آدینه» در مشهد مقدس با حضور آحاد مردم و مسئولان تشییع شد. دریافت 25 MB کد خبر 6705342 کپی شد مطالب مرتبط پیکر مطهر جانباز شهید «علی اصغر آدینه» در مشهد تشییع شد مراسم تشییع پیکر مطهر شهید «علی اصغر آدینه» در مشهد برگزار میشود تشییع پیکر مطهر جانباز شهید «محمد شورئی» در مشهد برچسبها شهید جانباز شهید مشهد
نظر شما