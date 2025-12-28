  1. استانها
  2. خراسان رضوی
۸ دی ۱۴۰۴، ۰:۰۷

تصاویری از تشییع پیکر مطهر جانباز شهید در مشهد

تصاویری از تشییع پیکر مطهر جانباز شهید در مشهد

مشهد- پیکر مطهر جانباز شهید «علی اصغر آدینه» در مشهد مقدس با حضور آحاد مردم و مسئولان تشییع شد.

دریافت 25 MB
کد خبر 6705342

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها