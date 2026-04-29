ماموران سعودی مانع ایستادن و عکس گرفتن زائران در بقیع شدند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع رسانی حج، حضور صبحگاهی زائران کشورهای مختلف در جنت‌البقیع و ادای احترام به ائمه اطهار (ع) و شخصیت‌های مدفون در این خاک مقدس نشاندهنده عشق و ارادت آنان به خاندانِ طاهرِ پیامبر اسلام است.

زائران هنگام حضور در این مکان با مشاهده محدودیت‌ها، با صبوری و آرامش و با دل های خود به زیارتِ قلبی و حضور در محضر امامان معصوم بسنده کردند.

امروز نیز همان‌گونه که در این سال ها شاهد بودیم، سخت‌گیری‌ها در بقیع، راه را بر نمایشِ عشق بسته بود و زائران هنگام زیارتِ این خاکِ پاک، درحالی که می‌خواستند با ایستادن و خواندنِ زیارت‌نامه، احترام خود را نشان دهند، با ممانعت از ایستادن روبرو می شدند و حتی لحظه‌ای که می‌خواستند با تصویرگری، یادگاری از این حضورِ معنوی در حافظه ثبت کنند، بلافاصله با واکنش ماموران سعودی روبه‌رو می گشتند.

هرچند ماموران اجازه ندادند زائران بایستند یا تصویری ثبت کنند، اما نتوانستند مانعِ حضورِ قلبِ آن‌ها و ایستادنِ دل‌ها در محضر اهل‌بیت (ع) شوند. چشم‌های زائران از ملیت های مختلف که در گوشه ای با فاصله از قبور چهار امام معصوم درحال رازو نیاز بودند از اشک خیس بود و دل‌ها در حالِ زیارت؛ چرا که عشق، نیازی به ایستادن یا تصویر ندارد؛ عشق، با نگاهی به خاکِ بقیع، تمامِ جهان را در خود می‌کشد.