نشاکاری برنج در بابلسر به مرز ۸۰ درصد رسید

آقاجانی دلاور در گفت وگو با خبرنگار مهر با اشاره به سطح زیر کشت برنج در این شهرستان اظهار داشت: در سال جاری، کشت برنج در سطح ۱۶ هزار و ۲۳۳ هکتار از اراضی بابلسر در حال انجام است و بررسی‌های میدانی نشان می‌دهد بخش عمده‌ای از شالیزارها مرحله انتقال نشاء به زمین اصلی را پشت سر گذاشته‌اند.

وی با تأکید بر توسعه مکانیزاسیون در بخش کشاورزی افزود: از مجموع عملیات انجام‌شده، حدود ۶۲ درصد نشاء‌کاری به‌صورت مکانیزه و با استفاده از دستگاه‌های نشاء‌زن در سطح ۷۵۰۰ هکتار صورت گرفته و مابقی به روش سنتی انجام شده است.

مدیر جهاد کشاورزی بابلسر با اشاره به ظرفیت‌های موجود در این حوزه ادامه داد: در حال حاضر ۷۰ واحد بانک نشاء و ۴۸۸ دستگاه نشاء‌کار در سطح شهرستان فعال هستند که نقش مهمی در تسریع و بهبود کیفیت عملیات کشت ایفا می‌کنند.

وی درباره مزایای کشت مکانیزه تصریح کرد: استفاده از فناوری‌های نوین در کشت برنج، علاوه بر صرفه‌جویی در مصرف آب، موجب کاهش هزینه‌های تولید و افزایش بهره‌وری می‌شود و در نهایت به بهبود کیفیت محصول و ارتقای درآمد کشاورزان کمک می‌کند.

دلاور همچنین با اشاره به وضعیت کشت در مناطق مختلف شهرستان خاطرنشان کرد: بخش رودبست هر ساله بیشترین سطح کشت ارقام محلی و کشت مجدد برنج را به خود اختصاص می‌دهد و تاکنون بیش از ۹۰ درصد نشاء‌کاری در این منطقه انجام شده است.

وی در پایان گفت: در صورت مساعد بودن شرایط جوی، پیش‌بینی می‌شود عملیات نشاء‌کاری برنج در سطح شهرستان بابلسر تا نیمه دوم اردیبهشت‌ماه به‌طور کامل به پایان برسد.