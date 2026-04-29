  1. استانها
  2. مازندران
۹ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۱۳:۲۳

نشاکاری برنج در بابلسر به مرز ۸۰ درصد رسید

بابلسر- مدیر جهاد کشاورزی بابلسر از پیشرفت قابل توجه عملیات نشاکاری برنج در این شهرستان خبر داد و گفت: بیش از ۸۰ درصد نشاکاری در اراضی شالیزاری انجام شده است.

آقاجانی دلاور در گفت وگو با خبرنگار مهر با اشاره به سطح زیر کشت برنج در این شهرستان اظهار داشت: در سال جاری، کشت برنج در سطح ۱۶ هزار و ۲۳۳ هکتار از اراضی بابلسر در حال انجام است و بررسی‌های میدانی نشان می‌دهد بخش عمده‌ای از شالیزارها مرحله انتقال نشاء به زمین اصلی را پشت سر گذاشته‌اند.

وی با تأکید بر توسعه مکانیزاسیون در بخش کشاورزی افزود: از مجموع عملیات انجام‌شده، حدود ۶۲ درصد نشاء‌کاری به‌صورت مکانیزه و با استفاده از دستگاه‌های نشاء‌زن در سطح ۷۵۰۰ هکتار صورت گرفته و مابقی به روش سنتی انجام شده است.

مدیر جهاد کشاورزی بابلسر با اشاره به ظرفیت‌های موجود در این حوزه ادامه داد: در حال حاضر ۷۰ واحد بانک نشاء و ۴۸۸ دستگاه نشاء‌کار در سطح شهرستان فعال هستند که نقش مهمی در تسریع و بهبود کیفیت عملیات کشت ایفا می‌کنند.

وی درباره مزایای کشت مکانیزه تصریح کرد: استفاده از فناوری‌های نوین در کشت برنج، علاوه بر صرفه‌جویی در مصرف آب، موجب کاهش هزینه‌های تولید و افزایش بهره‌وری می‌شود و در نهایت به بهبود کیفیت محصول و ارتقای درآمد کشاورزان کمک می‌کند.

دلاور همچنین با اشاره به وضعیت کشت در مناطق مختلف شهرستان خاطرنشان کرد: بخش رودبست هر ساله بیشترین سطح کشت ارقام محلی و کشت مجدد برنج را به خود اختصاص می‌دهد و تاکنون بیش از ۹۰ درصد نشاء‌کاری در این منطقه انجام شده است.

وی در پایان گفت: در صورت مساعد بودن شرایط جوی، پیش‌بینی می‌شود عملیات نشاء‌کاری برنج در سطح شهرستان بابلسر تا نیمه دوم اردیبهشت‌ماه به‌طور کامل به پایان برسد.

کد مطلب 6815045

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    پربازدیدها

    پربحث‌ها