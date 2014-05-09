60 هزار هکتار اراضی شالیزاری گیلان نشا کاری شد

به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا شعبانژاد عصر پنجشنبه در حاشیه بازدید از مزارع شالیکاری شهرستان های غرب استان افزود: گیلان دارای 238 هزار هکتار اراضی شالیزاری است که تاکنون 60 هزار هکتار از این اراضی معادل 25 درصد نشا کاری شده است.

وی همچنین با بیان اینکه امسال 50 درصد اراضی شالیکاری تالش با ماشین نشاء می شود، اظهارداشت: از مجموع 16 هزار هکتار مزارع شالیزاری این شهرستان هشت هزار هکتار بصورت مکانیزه و با بکارگیری 316 دستگاه ماشین نشاء کشت خواهد شد.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی گیلان گفت: این میزان کشت نسبت به سال گذشته 10 درصد رشد را نشان می دهد.

وی در ادامه وضعیت نشاء کشاورزان رضوانشهری را از میانگین استان بالاتر دانست و افزود: در حال حاضر میانگین نشا در استان 25 درصد بوده در حالیکه میانگین متوسط نشاء در اراضی شالیکاری رضوانشهر 33 درصد است.

شعبان نژاد همچنین با بیان اینکه رضوانشهر از جمله شهرستان های استان بوده که اغلب مزارع بصورت مکانیزه نشاء می شود، اظهارداشت: هم اکنون 85 درصد اراضی شالیزاری این منطقه بصورت مکانیزه انجام می گیرد.

وی تصریح کرد: کاهش سختی کار، صرفه جویی در وقت و انجام به موقع عملیات کشاورزی، افزایش محصول، افزایش بهره وری از نیروهای کارگری و کاهش هزینه های تولید، از مهمترین مزایای کشت مکانیزه برنج است طوری که تا 50 درصد هزینه های جاری کشت برنج را نسبت به روش سنتی کاهش می دهد.