قیمت نفت ایران بیش از ۳ دلار افزایش یافت؛ نفت سبک ایران ۱۱۰ دلار شد

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از اویل پرایس، تازه‌ترین داده‌های منتشر شده نشان می‌دهد قیمت انواع نفت ایران در معاملات ۳ دلار و ۷ سنت افزایش یافت.

بر اساس این گزارش قیمت هر بشکه نفت سبک ایران برای تحویل در منطقه شمال‌غرب اروپا به ۱۰۸.۸ دلار رسید. نفت سنگین ایران و نفت فروزان نیز در این منطقه به ترتیب با قیمت‌های ۱۰۶.۹ دلار و ۱۰۷.۱۵ دلار معامله شدند.

در بازار مدیترانه نیز قیمت نفت سبک ایران ۱۰۸.۱۵ دلار ثبت شد و نفت سنگین ایران با قیمت ۱۰۶ دلار در هر بشکه عرضه شد. نفت فروزان نیز در این منطقه با قیمت ۱۰۶.۲۵ دلار در هر بشکه معامله شد.

بالاترین قیمت نفت ایران در بندر سیدی کریر مصر ثبت شد و قیمت هر بشکه نفت سبک ایران در این منطقه به ۱۱۰.۰۵ دلار رسید.

همچنین قیمت نفت سنگین ایران در این بندر ۱۰۷.۹ دلار و نفت فروزان ۱۰۸.۱۵ دلار در هر بشکه اعلام شد.