جهش قیمت نفت ایران در بازارهای جهانی همزمان با رشد نفت

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از اویل پرایس، همزمان با افزایش قیمت جهانی نفت، بهای انواع نفت خام ایران برای تحویل در بازارهای مختلف جهان نیز با رشد قابل توجهی همراه شده است.

بر اساس تازه‌ترین داده‌های منتشر شده در این پایگاه، قیمت نفت ایران در آخرین به‌روزرسانی بیش از ۴.۰۶ دلار نسبت به روز قبل افزایش داشته است.

بر این اساس قیمت هر بشکه نفت سبک ایران برای تحویل در منطقه شمال‌غرب اروپا به ۱۱۲.۲۱ دلار رسیده است. همچنین نفت سنگین ایران و نفت فروزان در این منطقه به ترتیب با قیمت‌های ۱۱۰.۳۱ دلار و ۱۱۰.۵۶ دلار در هر بشکه معامله شده‌اند.

در بازار مدیترانه نیز قیمت نفت سبک ایران ۱۱۱.۵۶ دلار و نفت سنگین ایران ۱۰۹.۴۱ دلار به ثبت رسیده است. نفت فروزان نیز در این منطقه با قیمت ۱۰۹.۶۶ دلار در هر بشکه معامله شده است.

بالاترین قیمت ثبت‌شده برای نفت ایران مربوط به بندر سیدی کریر مصر است؛ جایی که نفت سبک ایران با قیمت ۱۱۳.۴۶ دلار در هر بشکه عرضه شده است. در همین منطقه قیمت نفت سنگین ایران ۱۱۱.۳۱ دلار و نفت فروزان ۱۱۱.۵۶ دلار در هر بشکه اعلام شده است.

افزایش تنش‌ها در منطقه و تحولات مرتبط با تنگه هرمز از جمله عوامل اثرگذار بر رشد قیمت نفت در بازارهای جهانی عنوان شده است. در این شرایط، افزایش قیمت جهانی نفت، رشد صادرات نفت ایران و کاهش میزان تخفیف‌ها باعث افزایش درآمدهای نفتی کشور شده است.