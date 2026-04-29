۳۳ هزار لیتر سوخت قاچاق در عسلویه کشف شد

سرهنگ اسماعیل تاجیک در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: تانکر حامل سوخت قاچاق، پس از بارگیری از محل‌های دپوی غیرمجاز در یکی از نقاط شهرستان، قصد انتقال گازوئیل به استان هرمزگان را داشت که توسط سربازان گمنام امام زمان (عج) در سازمان اطلاعات سپاه شهرستان توقیف شد.

فرمانده سپاه ناحیه خاتم الأنبیاء شهرستان عسلویه افزود: در این عملیات، یک نفر متهم دستگیر و به مراجع قضایی معرفی شد.

سرهنگ تاجیک تأکید کرد: این اقدام در راستای مبارزه قاطع با قاچاق سوخت و حفظ منابع ملی انجام شده و هشدار داد که برخورد با متخلفان ادامه خواهد یافت.