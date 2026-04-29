۹ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۱۶:۱۶

تولید میگو رکورد زد

عزم تولیدکنندگان برای رسیدن به اهداف پیش‌بینی شده برنامه هفتم پیشرفت با تحقق تولید نزدیک به ۶۲.۵ هزار تنی میگو در سال گذشته، بیش از پیش تقویت شد.

به گزارش خبرگزاری مهر از وزارت جهاد کشاورزی، مهرداد محمدی‌دوست، مدیرکل دفتر امور میگو و آبزیان آب شور سازمان شیلات ایران از افزایش ۳۷ درصدی تولید میگو در سال ۱۴۰۴ خبر داد و گفت: در سالی که گذشت، برای نخستین بار در کشور با تولید ۶۲.۵ هزار تن، رکورد تولید میگو شکسته شد و امیدواریم با تأمین الزامات مالی و غیرمالی، به هدف پیش‌بینی شده در برنامه هفتم پیشرفت، دست یابیم.

وی افزود: در سال زراعی گذشته، سطح زیرکشت میگو ۱۷ هزار و ۶۷۲ هکتار بود که پیش‌بینی می‌شود این میزان در سال جاری به ۲۲ هزار هکتار افزایش یافته و تولید به ۹۱ هزار تن برسد.

وی ادامه داد: در سال گذشته همچنین ۴۵۰ تن ریز جلبک ۴۷.۴۶ تن سیست و بیوماس آرتمیا و ۵۱۰ هزار قطعه صدفچه تولید شد و انتظار می‌رود در سال ۱۴۰۵، تولید جلبک به ۸۸۲.۸ تن، سیست و بیوماس آرتمیا به ۱۲۰ تن و تولید صدف به ۲ تن افزایش یابد.

مدیرکل دفتر امور میگو و آبزیان آب شور سازمان شیلات همچنین اظهار امیدواری کرد که در صورت تامین الزاماتی همچون بچه ماهی و منابع مالی، افزایش ۵۰ درصدی پرورش ماهی در دریا (قفس) و پروژه‌های دریایی در سال جاری، قابل پیش‌بینی خواهد بود.

