تولید میگو رکورد زد

به گزارش خبرگزاری مهر از وزارت جهاد کشاورزی، مهرداد محمدی‌دوست، مدیرکل دفتر امور میگو و آبزیان آب شور سازمان شیلات ایران از افزایش ۳۷ درصدی تولید میگو در سال ۱۴۰۴ خبر داد و گفت: در سالی که گذشت، برای نخستین بار در کشور با تولید ۶۲.۵ هزار تن، رکورد تولید میگو شکسته شد و امیدواریم با تأمین الزامات مالی و غیرمالی، به هدف پیش‌بینی شده در برنامه هفتم پیشرفت، دست یابیم.

وی افزود: در سال زراعی گذشته، سطح زیرکشت میگو ۱۷ هزار و ۶۷۲ هکتار بود که پیش‌بینی می‌شود این میزان در سال جاری به ۲۲ هزار هکتار افزایش یافته و تولید به ۹۱ هزار تن برسد.

وی ادامه داد: در سال گذشته همچنین ۴۵۰ تن ریز جلبک ۴۷.۴۶ تن سیست و بیوماس آرتمیا و ۵۱۰ هزار قطعه صدفچه تولید شد و انتظار می‌رود در سال ۱۴۰۵، تولید جلبک به ۸۸۲.۸ تن، سیست و بیوماس آرتمیا به ۱۲۰ تن و تولید صدف به ۲ تن افزایش یابد.

مدیرکل دفتر امور میگو و آبزیان آب شور سازمان شیلات همچنین اظهار امیدواری کرد که در صورت تامین الزاماتی همچون بچه ماهی و منابع مالی، افزایش ۵۰ درصدی پرورش ماهی در دریا (قفس) و پروژه‌های دریایی در سال جاری، قابل پیش‌بینی خواهد بود.