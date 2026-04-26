۲۵۰ میلیارد تومان غرامت بیمه آبزیان پرداخت شد

به گزارش خبرگزاری مهر از صندوق بیمه کشاورزی، بهزاد باباخانی؛ قائم‌مقام صندوق بیمه کشاورزی در راستای پایداری تولید در آبزی پروری و حمایت از توسعه اقتصاد دریامحور، عملکرد صندوق بیمه کشاورزی در این زیربخش بیمه ای را در سال ۱۴۰۴ نشان از تعهد بالای این نهاد در جبران خسارات وارده به تولیدکنندگان دانست.

وی اظهار کرد: مجموع غرامت‌های پرداختی در زیربخش بیمه آبزیان پرورشی طی سال گذشته، رقم قابل توجه ۲۵۰ میلیارد تومان بوده که «میگو» و «ماهیان گرم‌آبی» بیشترین سهم را از پرداخت‌ غرامت داشته‌اند. در این میان، استان‌های هرمزگان و بوشهر در حوزه پرورش میگو و استان خوزستان در حوزه پرورش ماهیان گرم‌آبی، بیشترین نرخ خسارت و غرامت را به خود اختصاص داده‌اند که نشان‌دهنده حساسیت بالای این مناطق در ریسک‌های تولیدی است.

قائم‌مقام صندوق بیمه کشاورزی تاکید کرد: با عنایت به آغاز فصل فعالیت‌های پرورش میگو، از تمامی پرورش‌دهندگان دعوت می‌شود نسبت به خرید لاروهای بیمه شده میگو از مبادی تولید مبادرت ورزند.

باباخانی افزود: دولت با هدف حمایت از پرورش‌دهندگان آبزیان، ۶۵ درصد از حق بیمه در طرح‌های «بیمه پایه» و «بیمه ویژه» را متقبل می‌شود.

وی در پایان اشاره کرد: در بیمه پایه آبزیان علاوه بر پوشش بیماری‌های واگیردار عمومی و قرنطینه ای همانند طرح ویژه، عوامل خسارت‌زای قهری- طبیعی نیز تحت پوشش بیمه کشاورزی قرار دارد و بیمه گذار می‌تواند به دنبال خرید بیمه نامه پایه یا ویژه، نسبت به خرید بیمه تکمیلی با پوشش بیماری‌ها به صورت عام نیز اقدام کند.

