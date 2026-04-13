به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت جهاد کشاورزی، حمزه رستم‌پور، معاون وزیر و رئیس سازمان شیلات ایران با تاکید بر ضرورت رفع موانع تولید، همکاری گسترده با فعالان زیربخش شیلات و حضور میدانی مدیران برای تصمیم‌سازی دقیق‌تر گفت: تحقق اهداف تعیین‌شده در برنامه هفتم پیشرفت در سال ۱۴۰۴، مسیر روشنی را برای آینده شیلات و آبزیان ترسیم کرده است.

وی افزایش تولید آبزیان، کمک به اقتصاد کشور و ارتقای سلامت جامعه را از اولویت‌های اصلی سازمان شیلات ایران عنوان کرد و افزود: این سازمان با جدیت برنامه‌های حمایتی خود را برای تقویت بخش آبزیان دنبال می‌کند.

بهره‌گیری از گونه‌های بومی دریای خزر

عیسی گلشاهی، معاون برنامه‌ریزی و مدیریت منابع سازمان شیلات ایران نیز با اشاره به اهمیت تنوع‌بخشی به گونه‌های پرورشی، بهره‌گیری از گونه‌های بومی دریای خزر نظیر سوف و اردک‌ماهی را از الزامات پایداری اقتصادی پرورش ماهیان گرمابی در استان‌های شمالی برشمرد.

وی افزود: همکاری و مشارکت بخش خصوصی در مراکز تکثیر دولتی می‌تواند افزایش ارزش افزوده، کاهش قیمت تمام‌شده و توسعه صادرات را بیش از پیش ممکن سازد.

در همین راستا، سازمان شیلات ایران مجموعه‌ای از اقدامات را با تاکید بر توسعه همکاری با بخش غیردولتی؛ از جمله پیگیری و تأمین تسهیلات مورد نیاز واحدهای تولیدی، تأمین ارز برای واردات نهاده‌هایی همچون غذای لاروی میگو، و مکمل‌های تغذیه‌ای آبزیان و تخم چشم‌زده ماهی قزل‌آلا را در دستور کار خود قرار داده است. همچنین رایزنی‌های تجاری با کشورهای اوراسیا، چین و روسیه و کشورهای اروپایی با هدف تسهیل صادرات محصولات شیلاتی از دیگر برنامه‌های اولویت‌دار سازمان شیلات است.

در گزارشی که دفتر بهبود کیفیت، فرآوری و توسعه بازار آبزیان سازمان شیلات ارائه کرده است نقش مهم آبزیان در تأمین امنیت غذایی با توجه به ارزش تغذیه‌ای بالا، ویتامین‌ها، مواد معدنی و سایر مزایا تشریح شده است. در این گزارش تأکید شده است که قیمت تمام‌شده پایین‌تر، مصرف آب کمتر و ارزش افزوده بالاتر آبزیان نسبت به سایر منابع پروتئینی، ضرورت ترویج فرهنگ مصرف آبزیان را بیش از گذشته برجسته کرده است.

طبق آمار موجود، سرانه عرضه آبزیان در کشور بیش از ۱۴ کیلوگرم در سال و سهم پروتئین آبزیان در سبد روزانه خانوار بیش از ۷ گرم در روز است.

بر پایه اعلام وزارت جهاد کشاورزی و گمرک جمهوری اسلامی ایران، اگرچه آبزیان از نظر وزنی سهمی کمتر از یک درصد از صادرات محصولات کشاورزی را دارند، اما بیش از ۱۰ درصد ارزش صادرات این بخش را به خود اختصاص داده‌اند؛ موضوعی که اهمیت اقتصادی حوزه شیلات و آبزیان را برجسته می‌کند.

نتیجه آن که با توجه به برنامه‌ریزی‌های صورت گرفته، تمرکز بر رفع موانع تولید، تقویت همکاری با بخش غیردولتی و گسترش بازارهای صادراتی، آینده‌ای روشن و رو به رشدی برای صنعت شیلات ایران متصور است. این اقدامات نه تنها به تحقق اهداف کلان اقتصادی و ارتقای امنیت غذایی کمک می‌کند، بلکه جایگاه ایران را در بازارهای جهانی آبزیان نیز ارتقا خواهد بخشید.