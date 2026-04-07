تدوین و اجرای بیش از ۲۰۰ پروژه تحقیقاتی شیلاتی در سال ۱۴۰۵

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت جهاد کشاورزی، محمد صدیق مرتضوی، رئیس موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور با اشاره به سیاستهای اجرایی مؤسسه در سال جاری اظهار کرد: مؤسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور با توجه به شرایط کشور، سیاستهای اجرایی برنامهریزیشده برای سال ۱۴۰۵ را با دقت پیگیری و اجرا خواهد کرد.
وی افزود: همگام با اولویتهای مصوب شورای راهبردی، برنامهریزیهای پژوهشی این مؤسسه با هدف افزایش تابآوری، پایداری و ارتقای تولید محصولات شیلاتی در حوزههای صید و صیادی، آبزیپروری، عملآوری و فرآوری و همچنین تولید محصولات زیستی شیلاتی انجام شده است.
مرتضوی با اشاره به اهداف کلان پژوهشهای شیلاتی گفت: افزایش سرانه مصرف آبزیان، حفظ تنوع ژنتیکی، بازسازی ذخایر آبزیان در معرض خطر و صیانت از اکوسیستمهای آبی از مهمترین اهداف این پژوهشها است که با همکاری سازمان شیلات ایران، سازمان دامپزشکی کشور، سازمان حفاظت محیط زیست، معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری و ستاد توسعه دریا محور دنبال میشود.
رئیس مؤسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور با تأکید بر نقش آموزش و انتقال دانش در کنار فعالیتهای پژوهشی اظهار داشت: دستیابی به دانش نوین جهانی و بومیسازی آن از طریق انتقال دوسویه فناوری و همچنین ترویج یافتههای تحقیقاتی برای انتقال به بدنه تولیدی کشور از مهمترین رسالتهای این مؤسسه است.
وی از هدفگذاری برای بهرهگیری از هوش مصنوعی در فعالیتهای پژوهشی شیلات خبر داد و گفت: برای نخستین بار استفاده از هوش مصنوعی در پروژههای مختلف پژوهشی از جمله تکثیر و پرورش آبزیان، بهداشت و بیماریهای آبزیان، تغذیه و تولید غذای زنده، صید و صیادی پایدار با رویکرد حفظ گونهها و همچنین تولید محصولات فرآوریشده و بیولوژیک شیلاتی در دستور کار قرار گرفته است.
مرتضوی ادامه داد: این برنامه با حمایت و تأمین اعتبار از سوی معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری و سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی اجرا خواهد شد و در صورت تأمین اعتبارات لازم، ایستگاه تحقیقاتی تولید ماهیان دریایی در بندرلنگه نیز به تجهیزات مبتنی بر هوش مصنوعی مجهز میشود.
وی همچنین به استفاده از ظرفیتهای فناوریهای نوین اشاره کرد و افزود: بهرهگیری از توانمندیهای نانو و بیوتکنولوژی نیز در فعالیتهای پژوهشی مرتبط با شیلات مورد توجه قرار گرفته است.
رئیس مؤسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور درباره اولویتهای پژوهشی سال ۱۴۰۵ گفت: پژوهشهای بنیادی، کاربردی و توسعهای در محورهایی همچون توسعه پرورش ماهیان دریایی در قفس با تأکید بر گونههای بومی از جمله ماهی سوکلا و صبیتی در جنوب کشور و ماهی آزاد دریای مازندران، تکثیر و پرورش گونههای بومی برای توسعه صنعت آبزیپروری و همچنین بازسازی ذخایر آبزیان در دستور کار قرار دارد.
وی ادامه داد: توسعه تکثیر و پرورش جلبکهای دریایی بهویژه گونه گراسیلاریا، اجرای پایلوت تولید تجاری جلبک اولوا در سیستمهای تانک با آب در گردش، تحقیقات توسعهای در زمینه پرورش ماهی تیلاپیا با استفاده از فناوریهایی مانند بیوفلاک و فرمولاسیون غذای اختصاصی این سیستم از دیگر برنامههای پژوهشی مؤسسه است.
مرتضوی اصلاح نژاد گونههای تجاری آبزیان از جمله میگوی وانامی، ماهی قزلآلای رنگینکمان و کپور معمولی و همچنین ادامه تولید مولدین SPF میگوی وانامی و قزلآلا را از دیگر محورهای تحقیقاتی برشمرد.
وی افزود: بهرهگیری از لارو حشرات در تغذیه آبزیان، تولید غذاهای زنده جدید مانند لارو شیرونومیده، تولید واکسن و کیتهای تشخیص سریع بیماریهای آبزیان با تأکید بر بیماری KHV در کپورماهیان، تکمیل پژوهشها برای کنترل بیماری AHPND در میگو و تولید پروبیوتیک برای ماهیان زینتی نیز در دستور کار قرار دارد.
رئیس مؤسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور گفت: معرفی کپور تاتا به صنعت آبزیپروری استان گلستان، مطالعات لیمنولوژیک و ارزیابی ظرفیت سدهای استانهای اصفهان و کردستان برای توسعه آبزیپروری، اجرای پایلوت تولید تجاری خرچنگ آب شیرین در سد ارس و انجام مطالعات ژنتیکی برای شناسنامهدار کردن جمعیتهای ماهیان خاویاری و قزلآلای رنگینکمان از دیگر برنامههای پژوهشی مؤسسه است.
وی افزود: توسعه محصولات عملآوری و فرآوریشده از ماهیان با هدف افزایش مصرف انسانی بهویژه از ماهی کیلکا و همچنین استفاده بهینه از ضایعات آبزیان برای تولید فرآوردههای بیولوژیک شیلاتی نیز مورد توجه قرار دارد.
مرتضوی در ادامه به برنامههای تحقیقاتی درحوزه منابع طبیعی اشاره کرد و گفت: مطالعات ارزیابی و مدیریت ذخایر آبزیان دریای مازندران و در صورت تأمین اعتبارات، اجرای پروژههای ارزیابی ذخایر گونههای آبزی در آبهای جنوبی کشور نیز پیگیری خواهد شد.
نظر شما