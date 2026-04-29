به گزارش خبرنگار مهر، رصد بازار کالاهای اساسی در هفته منتهی به نهم اردیبهشت ۱۴۰۵ انجام شد.

مواد غذایی و بهداشتی در حالی که در مدار گرانی قرار دارند اما کمبودی در بازار وجود ندارد. در خصوص افزایش قیمت‌ها، بر اساس گزارش مرکز آمار ایران نرخ تورم نقطه به نقطه اسفند ۱۴۰۴ نسبت به اسفند ۱۴۰۳ در ردیف خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها ۱۱۳.۸ درصد افزایش را نشان می‌دهد. این عدد برای خوراکی‌ها ۱۱۲.۵ درصد، نان و غلات ۱۴۰ درصد، روغن و چربی‌ها ۲۱۹ درصد، پنیر، شیر و تخم‌مرغ ۱۱۶.۸ درصد و... بوده است. این تورم ۳ رقمی بدون بروز پیامدهای جنگ و آسیب‌های آن به صنایع بالادستی، بوده و برای ۳ ماهه دوم سال ۱۴۰۵ نرخ تورم مواد غذایی قطعا عدد بزرگتری خواهد بود.

بازار تخم‌مرغ

قیمت تخم‌مرغ در حالی که طی ۳ هفته اخیر دو برابر و از حدود ۳۰۰ هزار تومان در هر شانه تقریبا دو کیلوگرمی به حدود ۶۰۰ هزار تومان رسید در هفته جاری با کاهش اندکی، بین ۴۴۰ تا ۵۵۰ هزار تومان معامله می‌شود.

اکبر فتحی، معاون برنامه‌ریزی و اقتصادی وزیر جهاد کشاورزی در خصوص افزایش قیمت برخی اقلام ضروری متل تخم‌مرغ و گوشت مرغ عنوان کرده که بخشی از این افزایش به دلیل تفاوت نرخ ارز در تامین نهاده‌های دامی و همچنین افزایش ۳۰ تا ۶۰ درصدی هزینه‌های تولید و حمل و نقل در سال جدید است.

موجودی تخم‌مرغ در بازار در وضعیت مطلوبی قرار دارد اما افزایش قیمت تا حدودی بازار تقاضا را کاهش داده، ضمن این که مصرف تخم‌مرغ در نیمه نخست سال و با افزایش دما، پایین می‌آید.

بازار گوشت مرغ

قیمت گوشت مرغ در بازار داخل بدون بسته‌بندی بین ۳۴۰ تا ۳۶۰ هزار تومان در هر کیلوگرم بوده که نسبت به هفته گذشته تغییر قیمتی نداشته است. اما، این نرخ در ابتدا سال بین ۲۷۹ تا ۲۸۵ هزار تومان خرید و فروش می‌شد.

البته ممکن است این قیمت در مناطق بالاتر گران‌تر بوده و شهروندان این محصول را با هر کیلوگرم ۴۴۰ هزار تومان خریداری کنند.

کاهش جوجه‌ریزی در ماه گذشته به حدود ۱۰۰ میلیون قطعه رسید که دلیل آن به کمبود نهاده‌های دامی و گرانی آن برمی‌گردد. در این راستا معاون برنامه‌ریزی و اقتصادی وزیر جهاد کشاورزی کاهش جوجه‌ریزی را از محسنات آزادسازی نرخ ارز و واقعی‌سازی آمار دانست و گفت، برای فعال‌سازی واحدهای کوچک مرغداری (کمتر از ۱۵ هزار قطعه جوجه‌ریزی) و تامین سرمایه در گردش آن‌ها، تسهیلات نقدی و حمایت‌های لازم از سوی شرکت‌های دولتی و جهاد کشاورزی ارائه خواهد شد.

بازار ماکارونی

در این هفته ماکارونی هم شاهد جهش قیمتی بود و ۳۱ درصد گران شد. هر بسته ماکارونی با وزن ۵۰۰ گرم از ۵۴.۶۰۰ تومان به ۷۱.۸۰۰ تومان و هر بسته ماکارونی ۷۰۰ گرمی از ۵۷ هزار تومان به ۷۵ هزار تومان افزایش یافت.

بنا به گفته رسول مژده شفق، سخنگو انجمن صنفی کارفرمایان کارخانجات ماکارونی این امر به هزینه‌هایی غیر از نرخ گندم و به بهای تمام شده بسته‌بندی و تامین سلفون مورد نیاز و مولفه‌هایی مانند هزینه حمل و نقل برمی‌گردد.

بازار گوشت قرمز

گوشت گوساله طی چند هفته اخیر نوسانی نداشته و هر کیلوگرم گوشت گوساله بسته به نوع آن بین ۱.۶ تا ۱.۸ میلیون تومان متغیر بود.

اما در بازار گوشت گوسفندی، نوسان زیادی وجود دارد و هر کیلوگرم گوشت ران گوسفندی بین ۱.۹ تا ۲.۲ میلیون تومان قیمت‌گذاری شده است.

گفتنی است، در این هفته ثبت سفارش گوشت منجمد هم آغاز شد و واردکنندگان بدون تعیین سهمیه و سقف می‌توانند مبادرت به ثبت سفارش کالا کنند.

بازار روغن

آخرین افزایش قیمت در انواع روغن خوراکی ۱۲ فروردین ۱۴۰۵ با میانگین ۱۲ درصد انجام شد. در ادامه خبرهایی مبنی بر افزایش مجدد قیمت این کالای مصرفی در رسانه‌ها بازنشر شد که علی فاضلی، رئیس هیئت‌مدیره انجمن صنفی صنایع روغن نباتی ایران ضمن تکذیب، گفت، فعلا تولیدکنندگان از محصولات خرید قبل در حال استفاده هستند.

روغن خوراکی طی ۲ سال اخیر نوسان بسیاری در قیمت داشت که با حذف ارز ترجیحی این امر تشدید شد. از ۱۰ دی ۱۴۰۴ تا امروز این محصول ۳ بار افزایش قیمت را تجربه کرده است.

کالابرگ الکترونیک

یارانه غیرنقدی که در ۹ ماهه سال ۱۴۰۴ فقط به ۷ دهک تعلق می‌گرفت با حذف ارز ۲۸.۵۰۰ تومانی مشمول تمام ایرانیان ساکن در کشور شد. این مبلغ از ۳۵۰ هزار تومان برای دهک‌های درآمدی چهارم تا هفتم و ۵۵۰ هزار تومان برای دهک‌های درآمدی اول تا سوم به یک میلیون تومان برای تمام خانوارهای درآمدی کشور افزایش یافت.

در ادامه افزایش قیمت انواع اقلام غذایی در فروردین و اردیبهشت ماه، دولت در حال بررسی پیشنهاداتی مبنی بر افزایش مبلغ کالابرگ الکترونیک برای شهروندان است.

ایمان زنگنه، سخنگو معاونت رفاه و امور اقتصادی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در خصوص افزایش مبلغ کالابرگ در سال جدید عنوان کرد، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی پیشنهاداتی به دولت برای افزایش کالابرگ داشته است. این سناریوها بر اساس افزایش قیمت سبد غذایی و میزان کالری مورد نیاز هر فرد تدوین شده‌ است. در یکی از این سناریوها سبدی شامل حدود ۲ هزار و ۳۸۶ کیلوگرم کالری به صورت روزانه برای هر فرد در نظر گرفته شده که اقلامی مانند مرغ، تخم‌مرغ، گوشت، نان، روغن، حبوبات، میوه و سبزیجات را شامل می‌شود.

به گفته وی، تصمیم نهایی درباره میزان افزایش اعتبار کالابرگ به دولت و شرایط بودجه کشور بستگی دارد. با توجه به شرایط اقتصادی و محدودیت‌های بودجه‌ای، دولت باید تعیین کند که این افزایش به چه شکل و چه میزان باشد. اگر این پیشنهادها به تصویب برسد، افزایش اعتبار از نوبت شارژ جدید در ۱۵ اردیبهشت اعمال می‌شود؛ در غیر این صورت احتمالاً در خرداد اجرا خواهد شد که مابه‌التفاوت ماه اردیبهشت به حساب مشمولان واریز می‌شود.

این مسئول دولتی با بیان این که مبلغ کالابرگ دوره‌ای متناسب با افزایش قیمت مواد غذایی بیشتر خواهد شد، درباره جاماندگان از این طرح توضیح داد، ایرانیان ساکن در کشور می‌توانند ماهانه نسبت به ثبت‌نام درخواست خود مبنی بر دریافت کالابرگ در سامانه ثبت احوال و سیمین اقدام کنند.

گفتنی است، شارژ کالابرگ دی، بهمن و اسفند ۱۴۰۴ تا ۱۵ اردیبهشت ماه تمدید شد و اعتبار شارژ فروردین ۱۴۰۵ تا پایان اردیبهشت است.

در ادامه قیمت برخی از کالاهای اساسی می‌آید. قیمت‌های زیر یک میلیون تومان به هزار تومان و برای وزن‌های نوشته نشده یک کیلو گرم محاسبه شده است.

قیمت کالاهای اساسی

کالاهای اساسی قیمت هفته جاری قیمت هفته گذشته شقه و راسته گوسفند ۱.۵۶۰.۰۰۰-۱.۶۵۰.۰۰۰ ۱.۵۶۰.۰۰۰-۱.۶۵۰.۰۰۰ گوشت سردست و ران گوسفندی ۲.۱۰۰.۰۰۰-۲.۲۰۰.۰۰۰ ۲.۱۰۰.۰۰۰-۲.۲۰۰.۰۰۰ گوشت گوسفند دولتی (بسته دو کیلو گرمی تنظیم بازار) - - گوشت سردست گوساله ۱.۶۷۰.۰۰۰-۱.۷۰۰.۰۰۰ ۱.۶۷۰.۰۰۰-۱.۷۰۰.۰۰۰ گوشت ران گوساله ۱.۷۵۰.۰۰۰-۱.۸۰۰.۰۰۰ ۱.۷۵۰.۰۰۰-۱.۸۰۰.۰۰۰ گوشت منجمد گوساله ۹۶۰-۱.۲۵۰.۰۰۰ ۱.۲۰۰.۰۰۰ گوشت چرخ کرده مخلوط ۱.۲۵۰.۰۰۰-۱.۳۰۰.۰۰۰ ۱.۲۵۰.۰۰۰-۱.۳۰۰.۰۰۰ گوشت چرخ کرده مخلوط بسته‌بندی فروشگاهی ۱.۰۵۰.۰۰۰-۱.۱۲۰.۰۰۰ ۱.۰۵۰.۰۰۰-۱.۱۲۰.۰۰۰ کله و پاچه ۱.۴۰۰.۰۰۰ ۱.۴۰۰.۰۰۰ گوشت مرغ ۳۳۹-۳۶۰ ۳۳۸-۳۶۰ ران مرغ بدون کمر ۳۲۹ ۳۲۹ ران مرغ با کمر - - گوشت چرخ کرده مرغ ۲۵۰-۳۵۰ ۲۵۰-۳۵۰ تخم‌مرغ (شانه ۳۰ عددی) ۴۴۰-۵۵۰ ۵۵۰-۵۹۰ تخم‌مرغ بسته‌بندی فروشگاهی (شانه ۳۰ عددی) ۵۵۰ - قزل‌آلا ۴۳۰ ۴۴۰ میگو ۹۵۰ ۹۹۰ پنیر سفید یو اف ۴۰۰ گرمی - - ماست پرچرب دبه‌ای ۲.۵ کیلو گرمی ۲۲۵ ۲۰۵ کره حیوانی ۵۰ گرمی ۴۵-۵۳.۵۰۰ ۴۵-۵۳.۵۰۰ کره حیوانی ۱۰۰ گرمی ۸۹-۹۹.۹۰۰ ۸۹-۹۳ خامه استریل ۲۰۰ گرمی ۷۹-۹۹.۷۰۰ ۷۹-۹۹.۷۰۰ شیر بطری کم چرب ۹۴۶ میلی لیتر ۸۰ ۷۲.۵۰۰ شیر بطری پر چرب ۹۴۶ میلی لیتر ۸۷.۵۰۰ ۷۷.۵۰۰ ماکارونی ۵۰۰ گرمی قطر ۱.۵ (قیمت قدیم) ۴۱.۵۰۰-۴۵ ۴۱.۵۰۰-۴۵ ماکارونی ۷۰۰ گرمی قطر ۱.۲ (قیمت قدیم) ۵۷ ۵۷ قند ۱۱۰-۱۳۰ ۱۱۰-۱۳۰ شکر ۱۱۰ ۱۱۰ روغن آفتابگردان ۱۳۵۰ لیتری (سرخ کردنی) ۶۶۰ ۶۶۰ روغن آفتابگردان ۱۳۵۰ لیتری (پخت و پز) ۶۶۳ ۶۶۳ کنسرو ماهی ۱۵۰ گرمی - - کنسرو ماهی ۱۸۰ گرمی ۲۳۰ ۲۳۰ رب گوجه فرنگی (قوطی ۸۰۰ گرمی) ۱۱۹.۹۰۰-۱۳۹ ۱۱۹.۹۰۰-۱۳۹ برنج طارم هاشمی ۵۰۰-۶۶۲ ۵۰۰-۶۶۲ برنج طارم دم‌سیاه ۵۵۰ ۵۵۰ برنج شیرودی (شمشیری) ۳۸۰ ۳۸۰ برنج خارجی ۲۱۶.۳۰۰-۲۸۲.۶۰۰ ۲۵۰ لوبیا چیتی بسته بندی فروشگاهی (۹۰۰ گرم) ۶۵۰-۶۷۹ ۶۵۰-۶۷۹ لوبیا قرمز بسته بندی فروشگاهی (۹۰۰ گرم) ۴۶۹-۶۵۰ ۴۶۹-۶۵۰ لوبیا سفید بسته بندی فروشگاهی (۹۰۰ گرم) ۴۴۴ - عدس بسته بندی فروشگاهی (۹۰۰ گرم) ۳۵۹ ۳۵۹ نخود بسته بندی فروشگاهی (۹۰۰ گرم) ۴۰۰ ۴۰۰ ماش بسته بندی فروشگاهی (۹۰۰ گرم) ۲۹۰ ۲۹۰ لپه بسته بندی فروشگاهی (۹۰۰ گرم) ۴۸۰ ۴۸۰ چای ایرانی ۴۵۰ گرمی ۴۰۰ ۴۰۰ چای خارجی ۵۰۰ گرمی ۷۴۹.۹۰۰-۱.۰۹۹.۹۰۰ ۷۴۹.۹۰۰-۱.۰۹۹.۹۰۰

