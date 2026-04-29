به گزارش خبرگزاری مهر، سیدرضا صالحیامیری، وزیر میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی، صبح امروز چهارشنبه ۹ اردیبهشتماه ۱۴۰۵ در نشست شورای مدیران معاونت گردشگری، با اشاره به شرایط خاص و پیچیده، اظهار کرد: تجربه عبور از بحرانها و حفظ انسجام و پایداری ملی، بزرگترین سرمایه راهبردی کشور برای تضمین آینده است که باید بهعنوان یک ظرفیت ارزشمند مورد توجه قرار گیرد.
وی با بیان اینکه در شرایط حساس، مدیریت صحیح میتواند مسیر توسعه را هموار کند، افزود: توانمندی کشور در حفظ ثبات و تداوم حیات، نشاندهنده قدرت ملی و ظرفیت بالای حکمرانی است.
صالحیامیری با تاکید بر سه محور کلیدی «مدیریت هوشمندانه»، «درک دقیق از شرایط» و «فهم مسئله»، خاطرنشان کرد: با تحقق این مؤلفهها، زمینه برای ورود به مرحله برنامهریزی عملیاتی و اجرای اقدامات مؤثر بیش از پیش فراهم شده است.
وی با اشاره به اهمیت رویکردهای آیندهنگر در مدیریت گردشگری گفت: ساختارهای پویا و پیشنگر، امکان مواجهه مؤثر با شرایط مختلف را فراهم میکنند و باید در تمامی سطوح مدیریتی نهادینه شوند.
وزیر میراثفرهنگی همچنین نقش تشکلهای صنفی را کلیدی دانست و افزود: حضور فعال نهادهای صنفی و بهرهگیری از ظرفیت نسل جوان خلاق و نوآور، میتواند بهعنوان موتور محرک توسعه گردشگری عمل کند و به ارتقای کارآمدی این حوزه بینجامد.
وی با اشاره به ضرورت حمایت از فعالان صنعت گردشگری، بهویژه در حوزه اقامت، تصریح کرد: طراحی سازوکارهای حمایتی با همکاری دولت، بانکها و نهادهای استانی، میتواند به حفظ ظرفیتهای موجود و تقویت بنیانهای این صنعت کمک کند.
صالحیامیری همچنین بر اهمیت همافزایی مدیریتی در سطح ملی و استانی تاکید کرد و گفت: تبیین سیاستها، برگزاری نشستهای تخصصی و انتشار برنامههای راهبردی، نقش مهمی در ایجاد انسجام و همراستایی در بدنه مدیریتی ایفا میکند.
وی در ادامه با اشاره به ظرفیتهای منطقهای افزود: توسعه تعاملات گردشگری با کشورهای مختلف، یک فرصت ارزشمند برای تقویت جایگاه ایران در بازارهای بینالمللی است که باید بهصورت هدفمند دنبال شود.
وزیر میراثفرهنگی در پایان تاکید کرد: شرایط کنونی، فرصتی برای بازتعریف ظرفیتها و تقویت روابط گردشگری در منطقه و جهان اسلام است و با برنامهریزی دقیق و اقدام هماهنگ، میتوان از این مقطع بهعنوان سکویی برای پیشرفت استفاده کرد.
نظر شما