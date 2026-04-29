به گزارش خبرگزاری مهر، مریم ملکیصادقی، فرماندار سلسله، با تشریح آخرین وضعیت شهرستان پس از فعالیت سامانه بارشی اخیر، از بارش ۶۵.۲ میلیمتری باران و وقوع سیلاب در این شهرستان خبر داد.
مسدود شدن راه ارتباطی ۳۰ روستا بر اثر سیلاب
ملکیصادقی اظهار داشت: بارشهای سنگین منجر به طغیان رودخانهها، سیلابی شدن مسیلها و بروز خسارات در تعدادی از روستاهای تابعه شده است.
وی ادامه داد: در پی این حوادث، راه ارتباطی ۳۰ روستای منطقه مسدود شد.
بازگشایی ۲۰ روستا و ادامه عملیات برای ۱۰ روستای باقیمانده
فرماندار سلسله با اشاره به بازگشایی مسیر ۲۰ روستا از مجموع ۳۰ روستای مسدود شده، افزود: در حال حاضر محورهای دهستان قلایی و برخی نقاط دیگر که شامل ۱۰ روستای باقیمانده است همچنان مسدود بوده و عوامل راهداری با تمام توان در حال بازگشایی این مسیرها هستند.
انسداد و بازگشایی محورهای اصلی الشتر
رئیس ستاد مدیریت بحران شهرستان سلسله در تشریح وضعیت راهها عنوان کرد: بر اثر این بارشها محور اصلی الشتر–خرمآباد به دلیل شدت آبگرفتگی در پنج نوبت و محور الشتر–فیروزآباد محدوده روستای تملیه در چهار مرحله دچار انسداد شدند که با حضور بهموقع راهداران بازگشایی صورت گرفت.
امدادرسانی به ۲۳۰ حادثهدیده در ۱۰ روستا
فرماندار سلسله در خصوص اقدامات حمایتی گفت: جمعیت هلالاحمر تاکنون به ۱۰ روستا از جمله بیدقطار، هنام، جوانمرد، دکاموند، تملیه و کاکارضا خدمات امدادی ارائه کرده است.
وی ادامه داد: در این عملیاتها به ۴۰ خانوار (شامل ۲۳۰ نفر) امدادرسانی شده و پنج تیم عملیاتی مجهز به خودروهای کمکدار در منطقه فعال هستند.
آبگرفتگی منازل و تخریب پلها
ملکیصادقی با اشاره به بازدیدهای میدانی از روستاهای آسیبدیده گفت: زیرزمین تعدادی از واحدهای مسکونی در روستاهای سراب چنار پایین، سراب سقا، چمتکله و بادامشیرین دچار آبگرفتگی شد.
فرماندار سلسله اضافه کرد: همچنین پل اصلی روستای چشمه سرده بر اثر طغیان کانال تخریب شده و پلهای ورودی روستاهای حسینآباد امیر و پرسک بالا نیز زیر آب رفتهاند.
خسارت به دامداریها و اراضی کشاورزی
وی درخصوص بخش کشاورزی و دامی بیان کرد: در روستاهای دکاموند، رضیآباد جوانمرد و بادامشیرین، تعدادی از دامداریها و اصطبلها دچار خسارت شده و در رضیآباد تعدادی از احشام تلف شدهاند.
ملکیصادقی افزود: همچنین اراضی کشاورزی در روستاهای هنام، حسینآباد امیر و علمآباد تحت تاثیر سیلاب قرار گرفتهاند.
حادثه تلخ غرقشدگی و هشدار به شهروندان
فرماندار سلسله با ابراز تاسف عمیق از جان باختن یکی از همشهریان گفت: متاسفانه در روستای بیدقطار، مردی حدوداً ۶۵ ساله به نام «عظیمخان دهقانی» بر اثر طغیان کانال کنار روستا دچار غرقشدگی شد و جان خود را از دست داد.
ملکیصادقی تاکید کرد: با وجود هشدارهای مکرر هواشناسی، بیتوجهی به حریم رودخانهها میتواند حوادث جبرانناپذیری رقم بزند.
وی تصریح کرد: از مردم عزیز تقاضا میشود در شرایط بحرانی، توصیههای ایمنی را جدی بگیرند.
عدم گزارش تلفات دامی در جامعه عشایری
ملکیصادقی با بیان اینکه طبق پیگیریها و هماهنگی با امور عشایر پلدختر هیچگونه تلفات دامی در میان جامعه عشایری گزارش نشده است، تصریح کرد: تمامی دستگاههای اجرایی و خدماتی شهرستان در حالت آمادهباش کامل هستند و عملیات برآورد دقیق خسارات توسط تیمهای تخصصی همچنان ادامه دارد.
فرماندار شهرستان سلسله با تأکید بر تلاش شبانهروزی نیروهای امدادی و راهداری برای بازگشایی مسیرهای روستایی، از عزم جدی مدیریت بحران شهرستان برای امدادرسانی به حادثهدیدگان خبر داد.
